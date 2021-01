Doncic Madness. L’ex de Real Madrid continue de faire l’histoire de la NBA et a ajouté le 27e triple-double avec 20 points, 11 rebonds et 10 passes décisives dans la victoire de Dallas (112-98) avant Orlando. Le meneur slovène est déjà le dix-septième joueur avec le plus de triple-double de l’histoire de la NBA et il manque un peu les 28 qu’un certain Michael Jordan a obtenus. Grands mots.

Et est-ce que Luka doncic il continue nuit après nuit en se confirmant comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Bien que son physique ait été remis en question dès les premiers jours de compétition, l’ancien Real Madrid il continue de gagner des statistiques jeu après match. Le dernier a eu lieu à l’aube de samedi à dimanche au cours de laquelle il a marqué 20 points, capturé 11 rebonds et distribué 10 passes décisives lors de la victoire de Dallas sur Orlando, ce qui laisse le Non-conformistes avec un dossier de 5-4.

Luka doncic dans ce match, il a ajouté son 27e triple-double en trois saisons NBA et, après avoir battu Elgin Baylor, est déjà le dix-septième joueur avec le plus de triple-doubles et n’est que l’un des 28 qu’il a réalisé dans toute sa carrière Michael Jordan.