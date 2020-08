Même avant de commencer leur série de premier tour de la Conférence Ouest, les Mavericks de Dallas étaient loin de dépasser les Clippers de Los Angeles.

Les blessures et les éjections au début de la série best-of-sept ont rendu la route encore plus difficile, mais les Mavericks ont surmonté ces obstacles pour atteindre le double de la série avant le cinquième match mardi soir près d’Orlando.

Bien qu’il ait joué sur une cheville gauche tendre, l’attaquant de Dallas Luka Doncic a mis les Mavericks sur ses épaules lors du quatrième match dimanche et les a portés à la victoire contre Los Angeles, deuxième tête de série. Il les a ramenés d’un déficit de 21 points en première mi-temps et a plus tard frappé le 3 points gagnant du match au buzzer des prolongations lors de la victoire 135-133.

Le Slovène de 21 ans a terminé avec 43 points, 17 rebonds et 13 passes décisives, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA avec un triple-double de 40 points pendant les séries éliminatoires.

Son batteur buzzer, combiné à sa ligne de statistiques et aux limitations physiques causées par la blessure à la cheville qui l’a forcé à sortir tard dans la défaite du troisième match, a fait de Doncic l’un des joueurs les plus parlés depuis le redémarrage de la saison.

“Il a un si grand cœur”, a déclaré l’entraîneur de Dallas Rick Carlisle. “Des gars comme lui, Jason Kidd, Larry Bird, ce genre de gars, sont de si bons concurrents. Peu de choses les empêcheront de concourir. Ils sont issus du même tissu en termes de capacité à influencer le jeu sous des formes uniques. C’est il ne s’agit pas seulement de mettre le ballon dans le panier. Il s’agit de donner confiance à ses coéquipiers. “

Doncic avait non seulement besoin de secouer sa cheville douloureuse et de jouer dans le quatrième match pour donner aux Mavericks une chance d’égaliser la série, mais il a dû prendre le relais pour le centre de 7 pieds 3 pouces Kristaps Porzingis, qui n’a pas eu une plaie. genou droit.

Porzingis, qui avait en moyenne 20,4 points et 9,5 rebonds pendant la saison régulière, a eu une IRM après le match de dimanche et les résultats ont été négatifs. C’est une décision de jeu pour le cinquième match, a déclaré Carlisle lundi.

Les Clippers seraient probablement sur le point de clôturer la série ou d’attendre déjà leur prochain adversaire si l’attaquant vedette Paul George avait joué selon les attentes, en particulier au cours des trois derniers matchs.

Il tire 21,3% du sol dans ces trois matchs, dont 4 contre 25 à 3 points.

George a récolté en moyenne 21,5 points pendant la saison régulière, tirant 43,9 pour cent du sol et 41,2 de distance de 3 points.

“Si je fais des tirs, cette série pourrait être un peu différente, et c’est une évidence”, a déclaré George après avoir tiré 3-en-14 dans le match 4. “Je reçois des regards, des tirs, le sol est ouvert, les défenseurs ce n’est pas génial, mais j’ai juste du mal à trouver le ballon en ce moment. “

L’entraîneur des Clippers, Doc Rivers, a déclaré qu’il aimerait voir un meilleur état d’esprit de tous ses joueurs, les qualifiant de «faibles émotionnellement» lors du quatrième match.

“Vous pouvez voir la différence dans les esprits”, a déclaré Rivers. “Ils font une course, et tout le monde est excité. Ils courent sur nous, et nous nous effondrons. Donc c’est sur nous tous. Moi aussi. Je dois faire en sorte que nos gars soient bien.”

