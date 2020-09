Donovan Mitchell était naturellement ému après la sortie de son équipe des séries éliminatoires de la NBA mardi.

La star du jazz a tout laissé sur le terrain, marquant 22 points et remportant neuf tableaux lors de la défaite 80-78 du match 7, qui a renvoyé son équipe à la maison malgré l’Utah à un moment donné avec une avance de 3-1 dans la série. Les images de “Spida” allongé sur le court et se dirigeant ensuite vers les vestiaires montrent un homme qui a tout donné – il avait en moyenne 36,3 points pour la série – tout en subissant la déception de la défaite.

Malgré son état émotionnel, Mitchell a pu tout garder en perspective après la perte, affirmant que ce qu’il ressentait n’était «rien» comparé aux familles qui ont perdu des êtres chers à cause des brutalités policières.

“C’est un jeu. Les gens ont perdu des membres de leur famille à cause de la brutalité policière et du racisme et de la s —. Je ne peux qu’imaginer. Ce que je ressens actuellement n’est rien comparé à ça. —Donovan Mitchell après avoir perdu le match 7 pic.twitter.com/7FknsLtStX – ESPN (@espn) 2 septembre 2020

“La douleur qui est sur mon visage en ce moment et ce que je ressens – je ne peux qu’imaginer ce qui traverse les familles de ces victimes”, a déclaré Mitchell. “Et je sais que je vais probablement retourner là-bas et pleurer à nouveau et s-, mais je voulais juste sortir et dire. … Ecoute mec, c’est un jeu. Les gens ont perdu les membres de leur famille à cause de la brutalité policière et le racisme et le … Et je ne peux qu’imaginer.

“Alors je veux dire ça. Je veux faire passer ça. La façon dont je me sens en ce moment n’est rien comparé à ça. Et j’apprécie la NBA et tout le monde dans cette ligue pour continuer à faire passer ce message, parce que c’est Je voulais juste dire que, que nous ayons gagné ou perdu, ce serait la première chose que je disais. “

Les commentaires de Mitchell correspondent à ceux de nombreux de ses contemporains en NBA – y compris Chris Paul, LeBron James et plus – après la fusillade de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin, le 23 août.

Félicitations à Mitchell pour avoir continué à utiliser sa plate-forme, même après une perte, pour parler de justice sociale.