Au milieu de toute la multitude de problèmes que le Barcelone Pour le moment, ils ont aussi le temps de réfléchir à moyen et long terme dans le futur, dans quelques mois. À la clôture du dernier marché des transferts, au début de ce mois d’octobre, le club avait beaucoup de travail à faire. Il n’y a ni moyen ni temps de fermer plusieurs des opérations de sortie requises qui pourraient permettre l’entrée. Alors, Ronald Koeman a été laissé sans aucun des ajouts qu’il voulait Memphis Depay, le numéro 1 parmi ses revendications.

Comme déjà avancé Eduardo Inda à El Chiringuito, le club étudie déjà des formules pour la signature du Néerlandais, avec déception Griezmann sur la table. Dans le Barça entend inclure le français dans le Opération Depay faire un troc avec lequel régler le transfert sans frais d’un joueur qui en juin serait totalement libre de choisir sa destination. Malgré cela, l’équipe culé ne les a pas tous avec elle, donc ils étudient d’autres options au cas où la possibilité de Memphis finirait par s’effondrer.

Il Barça, si l’option de Depay n’est pas spécifiée, il a un autre très jeune buteur néerlandais à son ordre du jour dans une autre tendance claire à écouter les demandes de Koeman. Le nouveau but culé s’appelle Donyell Malen (1999), un attaquant de seulement 21 ans qui joue dans le PSV Eindhoven et ce qui est remarqué dans ce porte-jarretelles début de la Eredivisie.

Une option viable en cas d’échec de Depay

Celui de Wieringen, une petite ville du nord-ouest de la Hollande, a été formé dans les rangs inférieurs de la Arsenal Et sans faire ses débuts avec la première équipe de Gunner, il a fait le saut vers la carrière du PSV en 2017, où il a fait ses débuts en 2018 après un bon rythme de score avec la filiale. Il avait une place fixe au PSV depuis 18/19, quand il a disputé 31 matchs de championnat et marqué 10 buts et cinq passes décisives. Il a joué huit matchs de Ligue des champions ce cours. La saison dernière, il a subi une grave blessure au genou qui l’a gardé en cale sèche pendant six mois, pendant sa détention. Malgré cela, en 19/20, il a marqué 17 buts et neuf passes en 24 matchs.

Cette saison a commencé comme un tir. En neuf matchs avec lui PSV, entre l’Eredivisie et la Ligue Europa, a cinq buts et deux passes. Selon le site spécialisé Transfermarkt, son prix est actuellement de 25 millions d’euros. Son agent est bien connu dans les bureaux de Blaugrana comme Mino Raiola, le même qui n’a pas fait l’intérêt du club pour Matthijs de Ligt, qui a fini par aller à la Juventus, et Zlatan Ibrahimovic, qui est sorti grincheux de la Camp Nou.