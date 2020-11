On ne parle de rien d’autre au bord de la Ruhr. The Champions revient et avec lui, un nouveau jeu pour Haaland. Le jeune Norvégien fait sensation sur toute la scène internationale et s’est déjà fixé son prochain objectif: le Sorcières. Avec ses objectifs, il veut garder le Borussia Dortmund en tête du classement, et attendez les trébuchements rivaux pour sceller leur ticket pour les huitièmes de finale dès que possible.

24/11/2020 à 08:05 CET

sport.es

Le poker ‘express’ qu’il a marqué ce week-end confirme le grand moment sous la forme de l’attaquant ‘borusser’, qui a déjà accumulé 15 buts toutes compétitions confondues et vise à débuter dans un match où Favre pourrait faire des rotations. Un emploi du temps chargé arrive et le récent trébuchement du Bayern en championnat cela donne de l’espoir aux «Noirs et Jaunes», et vu que le nombre de blessures dans les équipes européennes augmente, il ne serait pas surprenant que l’entraîneur de Dortmund laisse reposer l’un des habitués. Reinier, positif pour le coronavirus, et Schmelzer, blessés, sont faibles.

IL Y A TOUJOURS DE L’ESPOIR

Pour sa part, Sorcières veut donner la cloche et se lancer pleinement dans la lutte acharnée pour les deux premières positions, actuellement détenues par l’équipe allemande et le Lazio. Cependant, ils savent qu’il s’agit, “ a priori ”, du déplacement le plus compliqué de la phase de groupes (attention, ils ont déjà Zénith en Russie) et la dernière confrontation s’est terminée par une victoire des Allemands par 0 à 3.Mitrovic, Ricca Oui Sobol ils ne sont pas disponibles pour le choc.

Un match également marqué par l’éventuel début de Moukoko, qui serait libéré à 16 ans et 4 jours. De cette façon, il deviendrait le plus jeune footballeur à jouer en Ligue des champions, battant Babayauro, qui a joué pour Anderlecht en 1994 à 16 ans et 87 jours.