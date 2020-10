Jadon Sancho nous avait habitués à un tel niveau d’attaque qu’un but et trois passes décisives dans les six matchs auxquels il a participé ne valent rien. Mais n’oublions pas, l’anglais a 20 ans. Après un été bien chargé entre Manchester et Dortmund, l’ailier est finalement resté en Allemagne et son équipe a plus que jamais besoin de lui. Haaland et Reyna ont déjà décollé et maintenant Jadon Sancho devrait les accompagner.

28/10/2020 à 08:10 CET

Albert Grace

Avec les Anglais au diapason, le huitième de Ligue des champions sera un peu plus proche. Les “ borussers ” débarquent en Europe après avoir battu Schalke dans le derby de la Ruhr avec un Haaland stellaire, qui n’a qu’à mettre des balles dans la zone pour faire la différence. Il est le joueur le plus apte d’une équipe quelque peu irrégulière et qui manque de temps pour Bellingham, Meunier et compagnie pour terminer le couplage.

Le Belge, qui n’est même pas l’ombre d’Hakimi, a eu une grosse erreur contre la Lazio qui a provoqué le premier but d’Immobile. La défaite à Rome a servi à voir ce qu’est ce Dortmund, une équipe capable du meilleur et du pire dans le même match. Cross est sorti. L’inexpérience en Europe est très payante.

Nous verrons aujourd’hui, devant un Zenit, que s’il reste quelque chose, c’est de l’expérience avec les Lovren, Dzyuba et compagnie. Les Russes viennent de tomber à Bruges en Ligue des champions dans un duel où ils méritaient, au moins, un match nul. Pour visiter Dortmund, le Malcom blessé ne sera pas là. Dans les “ borussers ”, la principale victime est celle d’Emre Can, due au coronavirus.

Onze possibles:

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland et Reyna.

Zénith: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits’kyy, Douglas Santos; Ozdoev, Barrios; Erokhin, Wendel, Driussi; Dzyuba.