Séville change à nouveau de décor et joue à s’habiller avec les meilleurs vêtements. L’Europe convient bien à la boîte de Lopetegui. Il s’est levé et a humanisé le Bayern en Super Coupe et a obtenu un point méritoire à Stamford Bridge où il a ligoté Chelsea. Mais la vérité est que l’usure du vieux continent l’accuse dans la ligue. Grenade et Eibar ont été deux coups consécutifs au poignet cela devrait marquer un point. Recevoir Rennes, sans Camavinga, N’Zonzi ou Tait, est une occasion en or de prendre son envol.

28/10/2020 à 08:10 CET

Roger Payró

Touché ou pas, la surprenante équipe de France, deuxième l’an dernier en Ligue 1, ne viendra pas du tourisme en Andalousie. Il a beaucoup investi cet été, plus même que Séville lui-même -71 millions pour 64,5-, avec l’objectif clair de consolider le projet de Julien Stéphan. Les victimes de dernière minute N’Zonzi, puni par l’UEFA d’un match pour «comportement antisportif»; lors du premier match contre Krasnodar (1-1) et Camavinga affaiblir votre large zone.

La jeune star de 17 ans est le phare qui guide la sienne mais un problème musculaire subi lors de la défaite face à Angers, la première de la saison pour Rennes, l’a laissé hors de jeu. Non moins importante est l’absence de N’Zonzi, qui reste sans retourner dans ce qui était son domicile entre 2015 et 2018.

Koundé, disponible

Les malheurs gaulois se transforment en joies nervioniennes. Lopetegui récupère Jules Koundé pour le rendez-vous, déjà exempt de coronavirus. Cependant, l’importance du duel et l’absence de tournage du Français après deux semaines confinées nous invite à penser que Gudelj comblera sa vacance, malgré le fait que Lopetegui a assuré qu’il s’était entraîné «avec une totale normalité».

Sergi Gomez il a souffert de son malaise ce week-end et sera faible. Il n’y aura pas de surprises dans le reste des onze, où Liaison défendra à nouveau les clubs gardés par Diego Carlos, Acuña et Navas, qui pousse son corps à la limite. Tout le palais y joue, y compris l’équipe espagnole.

Poudre à canon humide

Fernando et Jordán prendront en charge les tâches dans la salle des machines tandis que Suso, Rakitic, Ocampos et De Jong auront la tâche difficile de marquer. C’est le point faible de cette Séville, qui a couru à zéro lors de ses trois derniers matchs.

Malgré l’accusation de manque de punch, Stéphan renonce à tout favoritisme aux Andalous. «C’est une équipe très forte et très bonne, avec beaucoup d’expérience. Séville a l’habitude de jouer la compétition européenne, il est vrai que lors des derniers matches, ils n’ont pas eu beaucoup de chance, mais ils ont aussi été des matches très difficiles. On connaît la qualité, le type d’adversaire auquel on fait face et leur expérience en Europe, a assuré le sélectionneur rennais lors de la précédente conférence de presse.

Le fait que ce soit «la première fois & rdquor; participer à ce concours invite Stéphan à se définir «Cendrillon»; du groupe. Vrai ou pas, Séville veut être le méchant de son histoire et marquez les distances dans un groupe totalement égal après le premier jour.

Alignements probables:

Séville: Liaison; Navas, Gudelj, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordanie; Suso, Rakitic, Ocampos; De Jong

Rennes: Gomis; Soppy, Da Silva, Rugani, Traoré; Bourigeaud, Jonas Martin; Doku, Grenier, Terrier; Guirassy.

Arbitre: Cüneyt Çakir (Turquie).

Stade: Sánchez Pizjuán.

Temps: 21.00.