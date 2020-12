Mis à jour le 12/02/2020 à 18:46

Le PSG insiste pour mener dans le eSports. Après l’échec de son projet League of Legends en Europe, il est resté seul avec son équipe de la Rocket League. Bien que son projet d’esport semble s’évanouir, il s’est aventuré à signer avec Talon cette année pour une équipe LoL à Taiwan.

À son tour, il a été confirmé qu’ils renouvellent avec le club chinois LGD pour continuer à concourir dans Dota 2. L’équipe continuera à concourir sous le nom de PSG.LGD, le nom sous lequel elle était connue en avril 2018.

Malheureusement, Valve n’a pas encore défini le moment du retour du circuit Dota 2. Des centaines de joueurs et de clubs professionnels ont dû opter pour des tournois tiers pour éviter de perdre des revenus ou des entraînements.

# DOTA2 #PSGLGD

Un nom familier avec un tout nouveau look – le logo de l’équipe PSG.LGD sera en pleine transformation!

Notre équipe Dota 2 relèvera de nouveaux défis sous le logo rebaptisé et nous espérons qu’elle pourra créer ses moments légendaires! @LGDgaming @PSGeSports pic.twitter.com/Yjs8X2MVv6 – PSG | LGD (@PSGLGD_) 1 décembre 2020

Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles concernant la scène Dota 2. Il y a quelques jours, Ninjas in Pyjamas a licencié toute son équipe de joueurs dans le but de restructurer leur équipe.

Fondamentalement, NiP se plaint que la scène concurrentielle de Dota 2 est extrêmement instable. Le Circuit Professionnel continue d’être reporté et la Coupe du Monde de l’International ne se jouerait qu’en 2021.

En effet, Valve n’a aucun moyen d’organiser des événements eSports, tout est sous-traité. Telle était la déclaration que NiP a partagée: «Avec le report indéfini du DPC et de l’Internationale, nous avons trouvé un moyen loin d’être clair de trouver la stabilité financière sans jouer à des jeux. Nous assistons à une forte concentration de talents en Europe, tandis que le coût de suivi est sensiblement plus élevé à mesure que les revenus diminuent. NiP est l’une des équipes les plus emblématiques au monde, concourir pour les trophées les plus importants est une partie fondamentale de notre ADN et le chemin vers cela à travers l’Europe n’est pas réalisable pour le moment ».

