Mis à jour le 15/01/2021 14:14

Les eSports ils gagnent de l’espace dans les universités et sur d’autres marchés. Avec l’arrivée de l’été, les parents sont à la recherche d’ateliers et de stages pour leurs enfants et vous serez peut-être intéressé à les initier au monde des jeux vidéo.

Récemment, il a été rapporté que l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), par l’intermédiaire du Bureau général du bien-être universitaire, dicterait différents ateliers en ligne pour les enfants.

Par curiosité, parmi les activités se trouve Dota 2, l’eSport le plus populaire au Pérou. OUratoria et leadership, anglais pour enfants, renforcement de la communication, bijoux, tae kwon do et capoeira sont quelques-unes des activités qui seront également enseignées dans les ateliers.

Dans le cas de Dota 2, les cours sont séparés par âge: enfants de 8 à 12 ans, adolescents de 13 à 17 ans et jeunes de 18 à 23 ans. Selon les informations fournies, les cours dureront une heure et il y a des horaires du matin et de l’après-midi.

Le General Office of University Welfare informe que les ateliers coûtent 70 soles pour le grand public, si vous faites partie de la communauté de San Marcos, cela vous coûtera 60 soles et pour les étudiants de San Marcos, 40 soles.

Dota 2 est un jeu en ligne de type MOBA. Deux équipes de cinq membres s’affrontent dans un scénario où elles doivent détruire la base ennemie.