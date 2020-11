Mis à jour le 11/01/2020 à 13:28

Dota 2 continuez à faire la fête avec les meilleurs clubs d’Europe. La grande finale de l’ESL One Germany 2020 se joue entre Natus Vincere et Team Liquid, qui lâche tout pour prendre une bonne part des 400 mille dollars du pot.

Des 16 équipes Dota 2 qui a disputé la phase de groupes, dont onze étaient invités et cinq qualifiés d’une étape préliminaire, il n’en reste que huit pour le reste de l’épreuve.

Les équipes Dota 2 de la phase de groupes étaient Team Secret, OG, Team Nigma, Team Liquid, Alliance, Ninjas in Pyjamas, Cyber ​​Legacy, Natus Vincere, Vikin.gg, HellRaiser, 5men, mudgolems, Winstrike Team, Yellow Submarine, Extremum et Tempo Esports.

Qualifications éliminatoires de l’ESL One Germany et résultats par tour

Les huit premières équipes de Dota 2 ils ont directement qualifié Upper Bracket des playoffs, qui est un format à double élimination. Gardez à l’esprit que la finale est prévue pour le 1er novembre.

DOTA 2 | Duel du 1er novembre

Team Liquid vs. Natus Vincere [11.00 h]

DOTA 2 | OGA Dota Pit

Team Secret a réalisé une excellente campagne contre les meilleurs d’Europe en Dota 2. L’OGA Dota Pit s’est conclu par un match difficile entre le favori de la compétition et VP.Prodigy. Pour sa part, OG – l’actuel champion du MOBA – a été éliminé lors de la deuxième série de matchs du Lower Bracket.

La finale entre Team Secret et VP.Prodigy s’est terminée par un 3-0 retentissant. La réunion a duré un peu moins d’une heure et demie. Le plus drôle, c’est que Team Secret et VP.Prodigy s’étaient rencontrés au premier tour des playoffs. À ce moment-là, le match s’est terminé en faveur du «Secret» par 2-1.

