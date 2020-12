Mis à jour le 12/12/2020 à 15:36

Bien que le circuit professionnel de Dota 2 est détenu par le coronavirus, le Pérou a réussi à rester le protagoniste des différents tournois internationaux organisés par des sociétés tierces.

Actuellement, la saison 4 de la BTS Pro Series a lieu et deux équipes péruviennes cherchent à remporter le titre. Après quatre dates, voici comment se déroule la table du tournoi.

4 ZoomersÉquipe BrasilBeastcoast5HommeMidasThunder PredatorJaguares EsportsSADBOYSArkosh Gaming

Seuls les quatre premiers entreront dans la tranche supérieure des séries éliminatoires. En gros, dans cette zone, les équipes qui perdent ont encore une chance de ne pas être éliminées.

Thunder Predator, pour l’instant, est à égalité avec 5ManMidas avec deux victoires et quatre défaites. Aujourd’hui, il affronte Arkosh Gaming à 18h, l’occasion de marquer des points et de s’éloigner du milieu de la table.

Matchs de la saison 4 de la BTS Pro Series – 12 décembre

Équipe Brasil vs. 4 Zoomers – 16h00 Heure péruvienne Arkosh Gaming vs. Thunder Predator – 18 h 00 heure péruvienne Beastcoast vs. Jaguares Esports – 20: 00hrs heure péruvienne SADBOYS vs. 5ManMidas – 22h00 heure péruvienne

Vous pouvez suivre l’événement Dota 2 EN DIRECT via la chaîne officielle Twitch et Facebook.

