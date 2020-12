Un coup dur pour le champion! Virtus.Pro a battu OG dans Epic League Division 1, le tournoi en ligne de Dota 2 qui a réuni les talents de l’Europe. Les gagnants ont remporté 200 000 $. Nous vous expliquons comment le jeu s’est développé et comment se sont déroulées les éliminatoires.

Le premier jeu était pour Virtus.Pro après 42 minutes. OG il rebondira lors des deux prochains matchs, remportant le premier en 36 minutes et le second en 18 minutes. Malgré les difficultés, Virtus.Pro Il a pu récupérer et a terminé le duel avec deux autres victoires en 39 et 43 minutes.

Faisons un peu d’histoire. Le tournoi Ligue EPIC de Dota 2 Il est divisé en deux divisions. Le premier présente des performances de Team Secret, Alliance, Natus Vincere, OG, Team Liquid, Virtus.pro, Team Nigma, Vikin.gg, mudgolems et Just Error.

De toutes ces équipes, seulement deux ont été éliminées (Alliance et Mudgolems) tandis que les autres sont allées au support supérieur et inférieur. Ici vous pouvez voir la table finale avec les résultats.

Classement et tableau des résultats de l’EPIC League

La deuxième division, quant à elle, est composée de Yellow Submarine, Live to Win, Tempo Esports, Ninjas in Pyjamas, Gambit Esports, Winstrike Team, Team Empire, 5men, Nemiga Gaming et Cyberium.

DOTA 2 | Tableau des éliminatoires

EPIC League Division 1 a une phase de groupes qui commence du 12 novembre au 5 décembre. Les finalistes recevront une cagnotte de 500 000 $.

DOTA 2 | L’Internationale 10

Le monde de l’eSport continue de croître malgré le coronavirus, Dota 2 et League of Legends en sont un exemple. Malgré le coronavirus, Riot Games a réussi à organiser sa Coupe du monde et compte des milliers de téléspectateurs sur toutes les plateformes; tandis que Valve a réussi à atteindre 40 millions de dollars de prix.

C’est vrai, la Coupe du monde Dota 2 a dépassé sa propre marque de 2019 et même Fortnite et devient l’eSport qui rapportera le plus d’argent de l’histoire. Malheureusement, TI 10 n’a toujours pas de date de début officielle en raison de la pandémie, ce qui a profité à Valve pour prolonger le temps de collecte du Battle Pass.

À peine 2 heures après la clôture de la vente du Battle Pass, le prix s’est stabilisé à 39 955 000 dollars, mais le compteur a été mis à jour et il a été révélé que 40 017 765 millions de dollars avaient déjà été ajoutés.

