Samedi 23 janvier 2021, p. 9

Cruz Azul pour les femmes marche calmement après avoir battu San Luis 3-1 et obtenu leur deuxième victoire dans le tournoi Guardianes 2021. Les célestes ont atteint sept unités, tandis que les Potosi-nas ne marquent toujours pas de points, après trois jours.

Alejandra Curiel a réalisé une performance exceptionnelle lorsqu’elle a marqué un double (18 et 67, sur penalty) et a donné une passe à son partenaire Karime Abud (33) pour marquer dans les installations de La Noria. L’équipe de San Luis a réduit à 89 grâce à Paola Alemán.

La Machine a montré un style offensif dès le départ et était sur le point de l’atteindre lorsque Rebeca Villuendas a lancé un ballon qui a été sauvé par le gardien Stefani Jiménez. Presque immédiatement, Karime Abud a pénétré dans la zone et a tiré un coup de feu qui a également été arrêté.

L’insistance des femmes de la capitale a été récompensée après que Villuendas a pris un coup franc et Alejandra Curiel a enchaîné une tête pour ouvrir le score.

Les visiteurs ont réagi et bien qu’il leur ait été difficile de briser la défense céleste, ils ont réussi à générer du danger. Paola Montoya a envoyé un tir puissant du côté droit qui a été sauvé, sur le rebond Citlali Hernández a sauvé le ballon et a terminé, mais l’arrière a arrêté l’attaque.

Cependant, les célestes étaient plus aptes à augmenter l’avantage. Dans un jeu que Georgina Peralta a commencé, Alejandra Curiel a reçu le ballon pour envoyer une passe à Karime Abud, qui a terminé avec la puissance pour porter le score à 2-0.

San Luis a cherché des options d’attaque dans le complément, mais une erreur de défense a permis aux locaux d’augmenter leur domination sur les cartes. Brenda García a commis une faute à l’intérieur de la surface sur Curiel et le sifflement Diana Pérez a marqué un penalty pour les célestes.

Curiel était en charge de collecter la pénalité maximale avec un tir bas qui était intégré dans les filets pour mettre le troisième but. San Luis n’a pas abandonné et ce n’est que dans la dernière ligne droite qu’il a réussi à marquer le but d’honneur.

Paola Alemán a surpris en tirant un coup franc avec une telle puissance qu’il a atteint le but. Le but n’était qu’un baume pour les Potosinas, qui ont subi leur troisième défaite de la saison.

Au final, l’entraîneur de La Maquina, Roberto Pérez, a estimé que son équipe avait une évolution favorable, mais on ne peut pas revendiquer la victoire, on n’a pas réalisé beaucoup de choses, même s’il y a de la confiance et une meilleure idée du jeu.

Rigoberto Esparza, entraîneur de San Luis, a indiqué qu’il y a peu à sauver de ce match, mais j’espère que ce n’était qu’un mauvais match, nous sommes dans un processus de transition et nous cherchons à être plus compétitifs. Bien qu’il ait estimé qu’il n’y avait pas de place dans le premier but, il a préféré ne pas critiquer l’arbitre en acceptant que cette erreur n’était pas déterminante pour le résultat.