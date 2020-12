Les joueurs d’Oviedo, sur le podium avec le président du club, Nicolás García, et l’entraîneur, Jonathan Pérez. Devant, les autorités et la championne du monde et olympique Carolina Marín, deuxième en partant de la droite. CBO

Deux sur trois pour l’équipe féminine du Oviedo Badminton Club. Les joueurs emmenés par l’entraîneur Jonathan Pérez ont répété hier le titre remporté en 2018, lors de la première édition de la Iberdrola Cup, une compétition réservée aux huit clubs de la plus haute catégorie, le Top-8 LaLigaSports, ainsi qu’à quatre autres du First National. L’Oviedo, malgré la défaite de dernière minute de Lorena Uslé, a démontré sa supériorité, même hier en demi-finale et en finale, qu’il a résolue sur la voie rapide, 3-0 dans les deux.

La Coupe Iberdrola s’est disputée ce week-end à Santa María de Benquerencia (Tolède) avec une formule de compétition différente de celle de la Ligue: chaque match consistait en deux matchs en double et trois en simple, avec l’équipe qui avait remporté les trois victoires plus tôt. . C’est ce qui a permis à Oviedo de résoudre sa demi-finale contre Arjonilla sans stress: Elena Fernández et Laura Solís ont battu Fátima Albín et Carmen Lara (11-7, 11-6 et 11-9); Kristina Dzhanhobekova et Claudia Leal à Manuela Díaz et Carla Moyano (11-9, 10-11, 11-5, 5-11 et 11-7) et Laura Álvarez à Lucía Ruiz (11-5, 9-11, 11-1 et 11-4).

C’est ainsi que les champions de badminton Oviedo ont célébré aujourd’hui leur deuxième titre de la Iberdrola Cup. Félicitations! 💪 pic.twitter.com/xplDTY0r6h – La Nouvelle Espagne (@lanuevaespana) 13 décembre 2020

Le résultat de la finale, contre Rinconada, a été encore plus puissant: Elena Fernández et Laura Solís ont battu Marta Calleja et María de la O Pérez (11-6, 11-10 et 11-7); Kristina Dzhanhobekova et Claudia Leal à Laura Molina et Marta Molina (11-8, 11-5 et 11-6); et Laura Álvarez à Lucía Merchán (11-4, 11-2 et 11-5). La sixième membre de l’équipe Oviedo, Candela Arcos, n’a pas participé. Le directeur technique du CBO, César González, reconnaît que le format leur a été bénéfique: “Les doubles ont été notre force et aussi les U-17, Laura Álvarez, nous n’avons donc pas laissé jouer le meilleur des rivaux.

Avec trois changements par rapport à l’équipe qui a été proclamée championne en 2018, González estime qu’il y a de grandes perspectives pour l’avenir: “Il y a une bonne race de joueurs dans le club et nous espérons conserver la même base dans les années à venir.” Et ajoute: “Ce titre est très important car les joueurs ont surmonté tous les problèmes liés à l’enfermement ».