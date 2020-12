Certaines des premières à franchir le pas vers une autre nouvelle normalité ont été des équipes comme Langreo (football), Círculo Gijón (basket-ball), ou les joueurs de handball et de basket Villa de Luanco, Atlética y Avilesina et ADBA. Mais il y avait plus. Voici quelques-unes des histoires vécues hier.

Au Palacio de los Deportes de Gijón, la chanteuse Nathy Peluso a fait tonner au haut-parleur les oreilles des 300 spectateurs, qui ont regardé avec impatience les joueurs de Círculo et Alcobendas cesser leurs exercices d’échauffement avant le duel. Le groupe de Gijón a décidé que seulement 300 personnes entreraient sur le site de Gijón avec des règles de sécurité strictes. A savoir, en plus du masque obligatoire, l’imposition de maintenir des sièges séparés même en cas de cohabitation.

C’est ce qui est arrivé à Enrique Jaimez et María Antonia García, un couple marié qui n’avait pas vu leur équipe en personne depuis septembre. «Nous le suivons à la télé, mais même si c’est apprécié, ce n’est pas la même chose. C’est plus excitant dans le pavillon », a déclaré le couple, qui n’a pas quitté des yeux leur neveu, le joueur du Círculo Ismael García. Alberto Suárez et José Alberto Fernández, deux fans invétérés du sport du basket, sont également revenus sur le court de Gijón. “C’est un peu étrange de revenir comme ça, car il n’y a pas d’ambiance, mais c’est mieux que rien”les deux condamnés.

Pendant ce temps, le public de Ganzábal est venu en voulant donner à ses joueurs les applaudissements exceptionnels depuis mars. Déjà lors de l’échauffement, les footballeurs de l’Union Populaire de Langreo ont reçu la chaleur des supporters qui ont pu rassembler, trois cents des six cents membres du club. A l’entrée, qui a été réalisée de manière échelonnée, leur température a été prise et du gel hydroalcoolique a été utilisé avant d’accéder aux sièges marqués pour être occupés.

“Nous voulions vraiment y retourner”, a déclaré Juan Manuel Corujo, de La Felguera, qui est le 39e membre de Langreo, qui a assisté au dernier match de compétition auquel les supporters ont été autorisés à participer, qui s’est tenu début mars. Il a également souligné que si 25% des villes étaient autorisées à occuper “à Ganzábal, plus d’un millier de personnes pourraient y assister”. Le covid et la Principauté auront le dernier mot.