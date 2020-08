DraftKings prévoit de faire don de 100% de ses bénéfices du premier jour de retour de la NBA et de la WNBA à une organisation caritative impliquée dans la lutte contre l’injustice raciale, selon un tweet de @DraftKings. Cette annonce fait suite au boycott des matchs des joueurs de la NBA et de la WNBA mercredi et jeudi après que Jacob Blake ait été abattu sept fois dans le dos par un policier à Kenosha, Wisconsin.

Les sites de sports fantastiques quotidiens rapportent normalement entre 10 et 20 pour cent des frais d’inscription à un concours sous forme de «rake», versant le reste aux concurrents sous forme de gains. Au lieu de cela, DraftKings fera don d’un râteau d’une journée à un organisme de bienfaisance non encore annoncé. Pour le moment, on ne sait pas si la NBA et la WNBA reviendront au combat vendredi ou samedi. L’estimation approximative du don, selon Darren Rovell, est d’environ 500 000 $.

Les Milwaukee Bucks ont commencé le boycott mercredi alors qu’ils ne se sont jamais présentés sur le terrain pour des échauffements d’avant-match pour leur match éliminatoire contre les Orlando Magic. Les équipes ont finalement convenu de ne pas jouer au match, et les matchs des Rockets-Thunder et des Lakers-Trail Blazers prévus plus tard dans la soirée ont rapidement emboîté le pas.

Les joueurs de la WNBA se sont rencontrés dans leur bulle à Bradenton, en Floride, et ont choisi de se joindre à leurs collègues de la NBA pour s’asseoir mercredi. Trois matchs de la MLB et cinq matchs de la MLS ont été reportés pour la même raison mercredi, et d’autres reports ont eu lieu jeudi, y compris dans la LNH.

“Ce n’est pas une grève”, a déclaré Nneka Ogwumike, présidente de la WNBA Players ‘Association. “… C’est affirmativement un jour de réflexion.”

DraftKings a participé à des œuvres caritatives plus tôt cette année en contribuant à faire un don de 1 million de dollars aux efforts de secours de Centraide COVID-19. Le site a également publié une déclaration jeudi soir à l’appui des joueurs. Il a lu dans son intégralité:

«Nous soutenons pleinement les athlètes de la NBA, de la WNBA et d’autres ligues, qui ont décidé de faire une pause et de créer un espace de discussion sur le tournage de Jacob Blake et d’autres incidents tragiques qui se sont produits récemment et depuis de nombreuses années, soulignant l’urgence besoin d’action et de réforme. La communauté DraftKings peut jouer un rôle important dans l’amplification du message des athlètes noirs. Nous soutenons la communauté noire dans la poursuite des droits humains fondamentaux et de la justice.