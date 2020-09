Parfois, la semaine 1 est la plus difficile pour créer une gamme NFL DFS de qualité parce que les choses sont si imprévisibles. D’autres fois, il est assez facile de créer une gamme de haut niveau grâce aux excellentes valeurs de l’ardoise créées pendant la pré-saison et les coupes de la liste. Heureusement pour nous, la formation des DraftKings de la semaine 1 de cette année appartient à cette dernière catégorie, même sans matchs de pré-saison. Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir dans les formats GPP pour différencier notre gamme et dépenser à différents niveaux.

Grâce à d’excellentes valeurs chez RB et TE, nous sommes en mesure de dépenser pour l’un des meilleurs RB sur l’ardoise. De plus, notre corps de réception utilise une approche équilibrée avec des gars qui devraient voir beaucoup de cibles mais qui ont également un potentiel de gros jeu. Il est essentiel de décrocher certains de ces joueurs tout en prenant des risques à d’autres positions pour obtenir une différenciation maximale de la gamme pour les tournois GPP.

Sans plus tarder, voici un aperçu de notre gamme de GPP DraftKings pour la semaine 1, en commençant par une valeur solide au quart-arrière.

#1

QB Cam Newton, Patriots contre Dolphins (6100 $)

Les Dolphins ont accordé le troisième plus grand nombre de points DK aux QB l’an dernier avec une note de 23,1 par match. Newton est un excellent brouilleur et devrait avoir une chance d’enregistrer des TD précipités lors de la semaine 1, et la mobilité est toujours un bonus pour les QB dans DFS.

# 2

RB Christian McCaffrey, Panthers contre Raiders (10000 $)

Payer 10000 $ pour n’importe quel joueur dans DFS est un risque, mais il y a suffisamment de valeur sur cette liste de la semaine 1 pour que nous puissions attraper McCaffrey. Le talentueux coureur a récolté en moyenne 31 points DK par match l’an dernier et devrait être en mesure de trouver de l’espace dans une défense des Raiders qui a permis au troisième plus grand nombre de touchés de recevoir des RB la saison dernière (6). Cela aide également sa cause que Teddy Bridgewater adore le cibler hors du champ arrière pour des opportunités de capture courte.

# 3

RB Antonio Gibson, Washington contre Eagles (4000 $)

Il est rare qu’un RB de départ coûtera aussi peu à la semaine 1, mais à la suite de la libération d’Adrian Peterson, Gibson devrait prendre le plus de touches dans le champ arrière de Washington. La recrue sera un jeu en plein essor, mais c’est exactement ce que nous voulons dans un tournoi GPP. Si le récepteur converti appartient à une faible propriété et organise une grande sortie, nous serons en mesure de capitaliser et d’obtenir de l’argent.

# 4

WR DeAndre Hopkins, cardinaux @ 49ers (6800 $)

Faire confiance à Hopkins dans ses premières répétitions en direct d’une nouvelle infraction comporte un certain risque, mais il a un plancher si élevé s’il obtient des cibles. L’année dernière, Hopkins n’a jamais eu moins de cinq prises par match et a toujours vu au moins sept cibles. Kyler Murray devrait se frayer un chemin le plus souvent possible, et même dans un match difficile avec Richard Sherman, Hopkins devrait trouver le succès comme il l’a fait contre Stephon Gilmore l’année dernière (11,4 points fantaisie DK).

# 5

WR Julian Edelman, Patriots contre Dolphins (6000 $)

Si je prends Newton à prix réduit, je dois aussi utiliser son récepteur n ° 1. Edelman est le seul WR éprouvé dans l’attaque des Patriots. Les Dolphins ont peut-être une belle collection de coins à Byron Jones, Xavien Howard et Noah Igbinoghene, mais Edelman peut toujours gagner la séparation dans la machine à sous et devrait se rapprocher des objectifs de 9,6 qu’il avait en moyenne l’année dernière avec un nouveau QB à la barre.

# 6

WR DK Metcalf, Seahawks @ Falcons (5800 $)

Metcalf n’a capturé que trois passes l’année dernière lorsque Seattle a joué à Atlanta, mais deux d’entre elles ont marqué. Compte tenu de l’état non prouvé du secondaire d’Atlanta, Metcalf pourrait organiser un jeu plus important, surtout s’il peut retrouver la zone des buts.

#7

TE Jack Doyle, Colts @ Jaguars (3600 $)

Les Jaguars se sont débarrassés de beaucoup de leur talent défensif, échangeant Yannick Ngakoue, Calais Campbell et Ronnie Harrison cette intersaison. Ils comptent sur beaucoup de jeunes, alors Doyle pourrait en profiter. Considérant que Philip Rivers adore lancer des TE et que Mo Alie-Cox sera le seul autre TE actif d’Indy cette semaine, Doyle pourrait avoir une grosse journée contre les Jaguars.

# 8

FLEX Hunter Renfrow, Raiders @ Panthers (4500 $)

Renfrow a affiché des matchs consécutifs avec au moins 25,2 points DK pour clôturer la saison 2019. En 20, il prévoit de continuer en tant que démarreur dans la machine à sous et devrait continuer à développer sa chimie avec Derek Carr. Renfrow a en moyenne 6,8 cibles par match pour 67 verges lors de ses six derniers départs, donc s’il peut continuer à produire à ce clip, il devrait surpasser son salaire.

# 9

D / ST Colts @ Jaguars (3000 $)

Aussi bon que Gardner Minshew ait réussi à éviter les revirements l’année dernière, il a lancé une interception et a perdu un échappé lors d’un départ de la semaine 17 contre les Colts. Sans Leonard Fournette, les Colts peuvent se concentrer sur la pression sur Minshew pour le mettre mal à l’aise et forcer les retournements. Les ajouts de DeForrest Buckner et Xavier Rhodes les aideront à y parvenir.