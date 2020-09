Très bien, fans de football, nous en sommes maintenant à la semaine 1, ce qui signifie que nous avons un petit échantillon de la taille des joueurs à notre actif. Après avoir vu les 32 équipes en action, les joueurs de football Fantasy quotidiens vont travailler avec plus d’informations qui influenceront leurs décisions. Bien que ces informations soient essentielles pour construire une gamme NFL DFS de qualité, il est également essentiel de ne pas réagir de manière excessive à la semaine 1. Certaines équipes rebondiront, et c’est quelque chose sur lequel nous comptons dans notre programmation de la semaine 2 DraftKings pour les tournois GPP.

Tout en regardant l’ardoise cette semaine, il est important de profiter de certains des affrontements défensifs les plus faibles. Le jeu Cowboys-Falcons est une affaire de haut niveau; les Titans devraient pouvoir profiter des Jaguars après les avoir battus 42-20 la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en 19; et les Buccaneers, fraîchement défaits face aux Saints, seront motivés pour commencer l’ère Tom Brady à domicile avec une victoire et affronteront les Panthers et une défense qui vient de permettre aux Raiders de marquer 34 points.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

En plus de cibler des correspondances spécifiques, notre objectif était d’équilibrer les dépenses pour nous assurer que nous ne nous appuyons pas sur une approche étoiles et scrubs. Cela peut fonctionner dans les tournois GPP, mais parfois, il est préférable de dépenser pour un joueur de grand nom, puis de répartir assez équitablement l’argent restant entre les joueurs restants. Et c’est exactement ce qui a fini par arriver.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Sans plus tarder, voici un aperçu de notre gamme de GPP DraftKings pour la semaine 2, en commençant par un quart-arrière dans un excellent match.

#1

QB Dak Prescott, Cowboys contre Falcons (6800 $)

Aucune équipe n’a accordé plus de points DKfantasy à un quart-arrière la semaine dernière que les Falcons.Russell Wilson a accumulé 34,8 points alors que les Falcons offraient peu de résistance à l’attaque de Seattle. Prescott devrait avoir une chance de se séparer de la faiblesse secondaire des Falcons et de marquer beaucoup plus que les 17,6 points de DK qu’il a marqués contre une défense robuste des Rams.

# 2

RB Derrick Henry, Titans contre Jaguars (79000 $)

La dernière fois qu’Henry a joué les Jaguars, il a accumulé 175 verges et deux touchés en seulement 20 touches. La défense des Jaguars a perdu de sérieux talents, notamment Yannick Ngakoue et Calais Campbell, depuis lors, et elle vient d’accorder un record de 50,8 points DK aux Colts RB. Une grande partie de cela est venue via Nyheim Hines en tant que receveur de passes, mais Henry devrait encore faire des dégâts en tant que retour à haut volume dans un grand match.

# 3

RB Ronald Jones, Buccaneers contre Panthers (5200 $)

Les Panthers ont accordé 27 touchés en course aux RB l’an dernier, ce qui était de loin la pire note de la NFL (les Jaguars étaient deuxième avec 18). Au cours de la semaine 1, les Panthers ont laissé Josh Jacobs trouver la zone des buts trois fois. Jusqu’à ce qu’ils prouvent qu’ils peuvent arrêter la course, les Panthers valent la peine d’être exploités. Jones a vu 77% des courses de RB de Tampa au cours de la semaine 1, et à moins que Leonard Fournette ne se mette en place, Jones continuera d’être le meilleur chien. C’est un bon prix à payer pour un gars avec un énorme avantage TD.

# 4

WR Michael Gallup, Cowboys contre Falcons (5600 $)

Si nous voulons avoir Prescott comme QB, nous allons l’empiler avec certains de ses récepteurs. Les Falcons ont accordé le huitième plus grand nombre de points DK aux receveurs lors de la semaine 1. Gallup est une bonne menace profonde qui devrait défier le secondaire d’Atlanta et faire de gros jeux. Il n’avait que 8,0 points de DK contre les Rams, mais il aurait dû en avoir plus, car un appel d’interférence de passe discutable a anéanti son plus gros gain de la nuit.

# 5

WR Robert Woods, Rams @ Eagles (6400 $)

Jared Goff a ciblé Woods huit fois contre les Cowboys, ce qui était bon pour une part cible de 28,6%. Woods devrait continuer à être la cible préférée de Goff, et dans un match contre un secondaire des Eagles tremblant qui laisse juste Washington marquer 27 points, Woods pourrait être une véritable arme. Certains seront effrayés par son affrontement potentiel contre Darius Slay, mais cela ne fera que réduire sa propriété et lui faire une bonne valeur GPP.

# 6

WR CeeDee Lamb, Cowboys contre Falcons (4700 $)

Hein? Un autre récepteur Cowboy? Oui, vous lisez bien. Encore une fois, le match avec le secondaire d’Atlanta est excellent et les Cowboys ont de la place pour que quelques receveurs se déclenchent. À la suite de la blessure au genou de Blake Jarwin en fin de saison, Lamb pourrait voir encore plus de cibles puisque les Cowboys n’ont pas d’option de sauvegarde éprouvée à TE. Il est d’une grande valeur à un prix inférieur à 5K $, nous allons donc jouer lui, Prescott et Gallup dans l’espoir d’une grande sortie offensive.

#7

TE Logan Thomas, Washington @ Cardinals (3600 $)

Thomas a inscrit un touché lors de son premier match avec l’équipe de football de Washington et a vu un sommet de huit cibles. Il devrait continuer à être une menace de zone rouge pour Dwayne Haskins et aura une chance de jouer contre une défense de l’Arizona qui a été la pire de la ligue contre les TE cette année. Les Cardinals n’ont accordé que 12,5 points DK à George Kittle et aux 49ers la semaine dernière, mais nous tenterons quand même de tenter le TD de Thomas et son rapport apparent avec Haskins.

# 8

FLEX Calvin Ridley, Falcons @ Cowboys (6800 $)

Si les Cowboys vont augmenter le score sur les Falcons alors que cette gamme se projette, nous voulons avoir des actions Falcons dans le cas où ce jeu se transforme en fusillade ou a beaucoup de temps à perdre. Ridley a capté neuf passes pour 130 verges et deux touchés lors de la défaite d’ouverture de la saison des Falcons contre les Seahawks. Il devrait avoir une chance de répéter son succès contre un secondaire plus faible de Dallas, qu’il attrape le ballon tôt et souvent ou tard avec les Falcons à la traîne.

# 9

D / ST Buccaneers contre Panthers (2900 $)

Réduire les dépenses en défense est la voie à suivre, et les Bucs présentent une bonne valeur ici. Ils ont eu une première semaine difficile contre les Saints, mais ils devraient être bien mieux contre les Panthers. La Caroline a marqué 30 points contre les Raiders lors de la semaine 1, mais ils auront du mal à déplacer le ballon contre le front défensif difficile de Tampa. Teddy Bridgewater devra faire des jeux, et cela pourrait conduire à des revirements ou à des sacs sur lesquels les Bucs pourront capitaliser.