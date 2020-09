La semaine 2 a été difficile pour les propriétaires de football Fantasy, car des blessures ont ravagé la ligue et éliminé certains des contributeurs les plus chers dans les alignements de NFL DFS. Cela dit, l’ardoise de cette semaine a beaucoup plus de valeur en raison des blessures, et avec une autre semaine de matchs sous nos ceintures, il devient plus facile de voir exactement quelles équipes et joueurs de matchups pourront exploiter. Nous misons sur ces matchs de qualité dans notre gamme DraftKings de la semaine 3 pour les tournois GPP.

Il y a beaucoup d’équipes faibles contre les receveurs, y compris les Falcons, les Cowboys, les Seahawks et les Vikings, ce qui crée beaucoup de valeur au poste. Nous avons ciblé l’un des jeux avec les scores les plus élevés impliquant ces équipes (Cowboys-Seahawks) et en avons retiré quelques receveurs. Et avec autant de RB, il était facile d’éviter de dépenser trop pour cibler les joueurs contre deux des défenses les plus faibles de l’ardoise, les Panthers et les Lions.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

En plus de nos jeux basés sur des matchs, nous voulions également avoir quelques piles pour profiter davantage de belles confrontations. Nous avons une pile QB-WR traditionnelle et une pile RB-RB extrêmement rare que nous utilisons pour gagner en différenciation de la gamme. Cette dernière pile est certainement un risque, mais si le duo peut profiter de ses opportunités, il aura une chance de porter notre gamme unique à la ligne de trésorerie.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Sans plus tarder, voici un aperçu de notre gamme de GPP DraftKings pour la semaine 3, en commençant par l’un des meilleurs quarts jusqu’à présent pendant deux semaines.

#1

QB Cam Newton, Patriots contre Raiders (6700 $)

Les Raiders ont assez bien fait contre les quarts jusqu’à présent cette saison, mais ni Teddy Bridgewater ni Drew Brees ne ressemblent tout à fait à Cam Newton. Le passeur des Patriots a accumulé près de 400 verges par la passe et un touché la semaine dernière contre les Seahawks et a marqué deux fois au sol pour la deuxième semaine consécutive. Les Raiders sont l’une des pires défenses de la ligue contre la course, alors peut-être que les Patriots prévoient d’utiliser davantage les jambes de Newton et d’accumuler plus de points de fantaisie dans le processus.

LINEUPS DE CASH WEEK 3 DFS: Yahoo | DraftKings | FanDuel

# 2

RB Kenyan Drake, Cardinals vs Lions (6000 $)

Les Lions ont accordé le deuxième plus grand nombre de verges au sol aux RB cette saison avec une marque de 353, et ils ont accordé le quatrième plus grand nombre de points fantaisie DK par match (37,6) aux RB. Drake n’a pas encore eu une grosse performance, mais il semble devoir en faire une contre les Lions, surtout s’il continue de dominer RB effectue hors du champ arrière (Drake a 36 portées contre les neuf de Chase Edmonds pour commencer l’année). Kyler Murray peut vautrer un TD de Drake, mais à ce prix, c’est un risque que nous sommes prêts à prendre.

# 3

RB Austin Ekeler, Chargers contre Panthers (6800 $)

Les Panthers ont permis à trois touchés de se précipiter aux RB à chacun de leurs deux matchs cette année et à 19 attrapés, un sommet de la ligue, également. Cela est venu après qu’ils ont cédé un sommet de la ligue 27 touchés au sol à la position l’an dernier. La défense contre la course des Panthers est tout simplement lamentable, donc Ekeler devrait être en mesure de profiter de ce match favorable après une moyenne de 7,4 verges par touche la semaine dernière contre les Chiefs.

# 4

WR DK Metcalf, Seahawks contre Cowboys (6500 $)

À son premier match de la saison 2020, Metcalf a enregistré quatre attrapés pour 95 verges et un touché. À son deuxième match, il a enregistré quatre attrapés pour 92 verges et un touché. Parlez de cohérent. Les Cowboys ont un secondaire poreux qui a juste permis aux Falcons d’accumuler 39 points et a permis 45,8 DK FPPG aux WR à travers deux matchs, donc cela semble être un bon endroit pour allumer le Metcalf au plancher haut et haut plafond.

LIGNES DE LA SEMAINE 3 DFS TOURNAMENT: Yahoo | FanDuel

# 5

WR Julian Edelman, Patriots contre Raiders (6200 $)

Si nous voulons avoir Cam Newton dans l’alignement, nous voudrons également son meilleur receveur. Même si Newton exécute beaucoup le ballon, il en lancera quand même, et Edelman est clairement le meilleur receveur des Patriots. Il a en moyenne neuf cibles, 6,5 attrapés et 118 verges par match cette saison et vient de remporter une énorme sortie de 25,9 points de DK. Les Raiders ont bien limité les récepteurs jusqu’à présent (leur FPPG de 32,5 DK est légèrement supérieur à la moyenne), mais s’ils doivent se vendre pour arrêter la course, cela pourrait ouvrir plus d’espace pour Edelman.

# 6

WR CeeDee Lamb, Cowboys @ Seahawks (5400 $)

Lamb continue d’être un actif sous-évalué pour DFS, car il semble qu’il soit devenu le receveur n ° 2 des Cowboys sur Michael Gallup. Lamb a réussi six buts sur neuf pour 106 verges contre les Falcons et devrait avoir une chance de faire de même contre une défense des Seahawks qui a accordé 50 attrapés et 731 verges de réception aux WR. Ils permettent près de 20 FPPG DK de plus aux WR que la prochaine équipe la plus élevée, les Vikings.

#7

Échantillon TE Drew, Bengals @ Eagles (3500 $)

Joe Burrow a montré qu’il aimait cibler ses bouts serrés tôt et souvent et malgré le seul remplacement d’un CJ Uzomah blessé en seconde période, Sample a tout de même accumulé sept attrapés pour 45 verges.Les Eagles n’ont permis que neuf réceptions aux TE cette année. mais quatre d’entre eux ont opté pour des TD, la note la plus élevée de la NFL. Cela fait de Sample une belle valeur à faible coût à la fin, ce qui est généralement un bon endroit pour dépenser de toute façon.

# 8

FLEX Joshua Kelley, chargeurs (6800 $)

Oui, nous allons avec deux porteurs de dos chargeurs dans notre gamme, et c’est pour deux raisons principales en dehors de la différenciation de la gamme précédemment notée. Tout d’abord, les Panthers sont, en fait, si mauvais contre la course. Ils abandonnent 47,5 DK FPPG aux RB, soit près de 10 de plus que l’équipe qui autorise le deuxième FPPG aux RB, les Raiders. Deuxièmement, Kelley a en fait battu Ekeler 25-20 lors de la défaite des Chargers face aux Chiefs, Kelley gérant plus le travail entre les plaqués. Les huit rushes de la zone rouge de Kelley sont également à égalité au neuvième rang de la ligue, il aura donc l’occasion de marquer des touchés.

# 9

D / ST Buccaneers @ Broncos (3700 $)

Pour la deuxième semaine consécutive, nous sommes sur les Bucs ici. La semaine dernière, c’était parce qu’ils étaient d’un bon rapport qualité / prix. Cette semaine, il s’agit plus de leur match. Tampa Bay affrontera les Broncos qui commenceront Jeff Driskel au poste de quart et seront sans Courtland Sutton (genou) et, selon toute vraisemblance, Phillip Lindsay (orteil). Les Bucs ne devraient pas avoir de problème à faire pression sur Driskel, qui a été limogé six fois contre les Steelers alors qu’il ne jouait qu’une partie du match, et ils pourraient le forcer à effectuer des changements.