DraftKings s’engage à lutter contre l’injustice raciale

DraftKings prévoit de faire don des bénéfices de ses concours NBA et WNBA DFS ce week-end à des organisations qui font progresser la justice raciale aux États-Unis.

Lors d’une apparition sur CNBC, le PDG de DraftKings, Jason Robins, s’est engagé à reverser 100% des bénéfices de la société ce week-end à des «organismes de bienfaisance et autres initiatives qui soutiennent la lutte contre le racisme et la promotion de la justice raciale et sociale».

Plus tôt dans la semaine, DraftKings a publié une déclaration qui disait ce qui suit:

«La communauté DraftKings peut jouer un rôle important en amplifiant le message des athlètes noirs. Nous soutenons la communauté noire dans la poursuite des droits humains fondamentaux et de la justice.

La NBA reprendra les playoffs samedi

Les séries éliminatoires de la NBA ont été reportées depuis mercredi lorsque des joueurs de toutes les équipes se sont assis pour protester contre la fusillade de Jacob Blake par la police. La ligue doit maintenant reprendre les séries éliminatoires après quatre jours sans match samedi. L’action reprendra avec le cinquième match de la meilleure des sept séries pour les Milwaukee Bucks et Orlando Magic. Milwaukee mène cette série 3-1. Les Rockets et Thunder sont noués à deux matchs par pièce et les Lakers ont une avance de 3-1 sur les Blazers. Les Mavericks et Clippers sont également en action ce week-end, où LA a une avance de 3-2 dans la série et les Jazz and Nuggets avec Utah en tête 3-2.

Ce week-end a une liste complète de matchs dans la WNBA, la MLB, l’UFC et les séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH. Pour plus d’aperçus de jeux et d’analyses de paris, rendez-vous sur SI Gambling et abonnez-vous pour encore plus d’analyses et d’actions pointues à SI Fantasy PRO.

Mise à jour quotidienne des affaires / coronavirus

Selon Johns Hopkins, il y a plus de 24,5 millions de cas de virus dans le monde, avec plus de 832 000 décès. Les États-Unis ont dépassé 5,8 millions de cas avec plus de 181 000 décès. Coca-Cola a annoncé qu’elle réduisait ses effectifs et a offert une séparation volontaire à au moins 4 000 employés aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico alors qu’elle se repositionnait avec un portefeuille plus large. La réduction des effectifs représente environ 4,7% des 86 000 personnes employées par Coca-Cola à la fin de 2019. Sur les 86 000, 10 800 se trouvaient en Amérique du Nord.

MGM prévoit de couper 18 000 travailleurs en raison des pressions que la pandémie a exercées sur ces casinos et hôtels. La réduction s’élève à plus de 25% des effectifs de MGM avant la pandémie, soit environ 70 000 travailleurs. MGM compte 29 hôtels et casinos. Cela fait suite aux annonces de suppression d’emplois de Salesforce – qui supprime environ 1000 emplois – Bed Bath & Beyond – qui licencie environ 2800 personnes – et bien sûr, United Airlines et American Airlines, qui ont sonné le klaxon du travail. les coupures et les congés arrivent en octobre.

Pour rappel, jeudi, 1 million d’Américains ont déposé des demandes de chômage pour la première fois, tandis que 27 millions d’Américains continuent d’être au chômage et que les politiciens sur la Colline ne se sont toujours pas mis d’accord sur les conditions et la taille d’un autre plan de relance et que seuls 6 États paient. jusqu’à présent, l’allocation de chômage de 300 $ du président Donald Trump.

Katherine Ross de TheStreet a contribué à ce rapport.