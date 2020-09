La saison 2020 de la NFL débute avec les Chiefs contre les Texans le jeudi soir. Les champions du Super Bowl et Patrick Mahomes affronteront Deshaun Watson dans un jeu qui proposera de nombreuses passes en aval et des jeux de rôle en surbrillance. Pour accompagner votre soirée d’ouverture, nous avons des conseils pour les concours DraftKings Showdown DFS. Même si votre équipe fantastique de la saison ne comprend aucun joueur de Kansas City ou de Houston, vous pouvez faire des choix et vous enraciner dans une formation de toute façon.

Avec autant d’options talentueuses et coûteuses dans ce jeu, nous devions payer notre place de capitaine. Cela nous permet d’aligner à la fois les QB et une arme solide du jeu de passe de chaque équipe. Nous avons même un RB de départ, avec un peu de chance, obtenant la majeure partie du score.

PLUS DK SHOWDOWN: Comment gagner un concours Showdown

Choix de DraftKings Showdown: Chiefs vs Texans

Capitaine (prix 1,5x, points 1,5x): WR Randall Cobb, Texans (6300 $)

Cobb semblait déjà prêt à être le receveur de départ de Houston, puis Keke Coutee s’est blessé, cimentant sa place. Le score PPR de DraftKings aide Cobb ici, tout comme le fait que Will Fuller V pourrait ne pas être un vrai n ° 1. Il y a aussi des rapports que Brandin Cooks n’a pas eu une tonne de temps à travailler avec Watson jusqu’à présent. Cobb devrait fournir une belle couverture de sécurité hors de la machine à sous qui obtient plus de six cibles, et il a toujours cette vitesse révolutionnaire qui pourrait conduire à un jeu énorme après la capture.

FLEX: QB Patrick Mahomes, chefs (12600 $)

Dans les concours Showdown mettant en vedette des quarts superstars, vous devez toujours décider de les jouer ou non. Ils seront détenus en grande partie, ce qui signifie que s’ils partent et que vous ne les avez pas, vous avez des problèmes. Bien sûr, s’ils puent et que vous ne les avez pas joués, alors vous êtes en pleine forme. Dans le cas de ce jeu, nous avons deux défenses qui ne sont pas assez bonnes pour arrêter les quarts, donc le MVP 2018 devrait prendre un bon départ pour tenter de regagner ce titre.

FLEX: QB Deshaun Watson, Texans (11800 $)

Ma construction d’alignement préférée dans les compétitions potentielles avec des scores élevés comprend les quarts des deux équipes. Les touchés sont une partie tellement importante du score du football fantastique, nous voulons donc comprendre autant de touchés que possible. Jouer les deux quarts nous amène fortement aux actions TD.

FLEX: TE Travis Kelce, chefs (9200 $)

J’avais l’impression que Kelce me laissait tomber chaque fois que je l’utilisais dans les alignements de Showdown l’année dernière, mais c’est plus anecdotique qu’autre chose. Il est l’un des deux meilleurs TE du football pour une bonne raison, et Houston était une défensive parmi les 10 derniers contre des bouts serrés il y a un an. Attendez-vous à ce que Mahomes compte sur Kelce tôt et souvent jeudi soir, surtout dans la zone rouge.

FLEX: RB Clyde Edwards-Helaire, chefs (8800 $)

Je ne suis pas aussi haut sur CEH que tout le monde dans le monde du football fantastique, mais l’opportunité de le bloquer dans notre alignement de la soirée d’ouverture semble trop belle pour être vraie. Sauf un TD surprise ou un gros match de Tyreek Hill, nous avons obtenu la plupart des possibilités de TD à haute probabilité pour l’attaque de haute puissance des Chiefs. Considérant qu’Edwards-Helaire pourrait également être une cible de passe courte populaire pour Mahomes, il fonctionne même comme pile secondaire de Mahomes.

FLEX: TE Kahale en guerre, Texans (600 $)

Parfois, pour jouer cinq joueurs aussi bons que ceux ci-dessus dans un concours Showdown, votre sixième place est un botté de dégagement total. Warring était un choix de troisième ronde en 2019 qui a passé toute la saison dernière sur la réserve blessée. Il a une vitesse de 4,61 dans le tableau de bord de 40 verges, il est donc le type d’extrémité serrée athlétique qui pourrait recevoir quelques regards en bas de la couture en quelques clics. Le jouer en vaut la peine même s’il ne fait rien et que nos cinq autres gars se comportent bien, mais Warring a juste assez de talent pour apparaître une ou deux fois et faire la différence finale pour une formation gagnante.