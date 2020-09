Les débuts de Joe Burrow dans la NFL ont lieu dimanche à la maison lorsque les Chargers se déplacent pour affronter les Bengals à 16 h 05 HE. Ce sera également les débuts de Tyrod Taylor en tant que nouveau QB de départ de LA, donc il devrait y avoir beaucoup de plaisir tout autour, y compris pour le football fantastique et les DFS. DraftKings propose des concours Showdown pour le match de dimanche, nous avons donc rassemblé des choix de programmation et des conseils pour profiter de certaines valeurs de prix amusantes.

Si vous n’avez jamais entendu parler de notre choix de capitaine, Jalen Guyton, c’est très bien. Cela signifie simplement que tout le monde n’a pas entendu parler de lui non plus. Il nous permet de remplir la gamme de crampons et nous en fournit même à un prix très bas. C’est peut-être risqué, mais nous essayons de gagner un tournoi ici.

Choix de DraftKings Showdown: Bengals vs Chargers

CAPITAINE (1,5x points, 1,5x prix): WR Jalen Guyton, chargeurs (1500 $)

J’ai joué à Guyton partout cette semaine, donc si ça se retourne, je le sentirai vraiment. Mais Mike Williams (épaule) est cogné, et avec lui, Guyton commencera à l’extérieur en face de Keenan Allen en fonction des représentants du camp d’entraînement qu’il a obtenu. Guyton est un gars de taille-vitesse qui n’a pas été repêché il y a un an du nord du Texas parce qu’il est assez brut en tant que receveur. Mais sa taille, son athlétisme et son prix bas du baril signifient que Guyton est à un jeu loin de payer en masse. Et en jouant Guyton, nous pouvons jouer cinq des sept meilleurs joueurs de l’ardoise dans nos spots flex.

FLEX: RB Austin Ekeler, chargeurs (10800 $)

Ekeler pourrait voir un léger ralentissement des réceptions avec le passage en QB de Philip Rivers à Tyrod Taylor, mais avec Melvin Gordon parti, la production globale d’Ekeler devrait augmenter. Contre une mauvaise défense de Cincinnati lors de la semaine 1 sans qu’une sauvegarde claire soit encore établie, attendez-vous à ce qu’Ekeler fasse tout le travail qu’il peut gérer.

FLEX: QB Joe Burrow, Bengals (10 200 $)

Le premier choix contre une forte ruée vers les passes lors de ses débuts dans la NFL en fait un scénario amusant. Burrow est assez bon pour surmonter le match difficile, cependant, et il est en infraction avec une quantité sous-estimée d’armes puissantes. Nous verrouillons autant de touchés que possible avec cette construction de gamme, donc avoir les deux QB et les deux RB est la voie à suivre.

FLEX: QB Tyrod Taylor, chargeurs (9800 $)

Taylor est l’un de mes dormeurs préférés dans les ligues de la saison. DK obtient en fait son prix à peu près correct pour ce jeu, donc ce n’est pas comme un vol énorme ou quoi que ce soit, mais nous pouvons nous le permettre. Le plancher et le plafond de Taylor sont tous deux surélevés en raison de sa capacité à se précipiter, et ce n’est pas non plus un mauvais passeur. Les Bengals ont également cédé les verges les plus rapides de la ligue aux QB l’an dernier, si vous vouliez une raison de plus.

FLEX: RB Joe Mixon, Bengals (9400 $)

Mixon est un retour très similaire à Ekeler avec peut-être une charge de travail plus lourde, mais il est moins cher de 1,4 K $. Notre choix de capitaine bon marché signifie que nous n’avons pas à nous soucier trop des bizarreries de prix comme ça. Au lieu de cela, nous venons de verrouiller la probabilité la plus élevée de dépasser et de précipiter les touchés pour les deux équipes dans ce match, ce qui devrait garder notre alignement en lice pendant tout le match.

FLEX: WR Tyler Boyd, Bengals (7800 $)

Vous pourriez également placer AJ Green dans cette dernière place de l’alignement, mais ses points d’interrogation de blessure me rendent mal à l’aise. Au lieu de cela, Boyd est un jeu fiable, en particulier dans le score PPR complet de DK. Il pourrait être le n ° 1 WR pour Cincinnati maintenant indépendamment de la santé de Green, de toute façon.