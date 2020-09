Saints vs Buccaneers est le match de démonstration de la semaine 1 de la NFL dans la fenêtre de fin d’après-midi dimanche. Il oppose les quarts légendaires Tom Brady et Drew Brees l’un à l’autre. Si vous allez regarder un match pour commencer la saison 2020, ce devrait être celui-ci. Et si vous regardez, pourquoi ne pas jouer à une programmation DraftKings Showdown? Vous pouvez jouer aux deux futurs QB Hall-of-Fame en même temps tout en essayant de gagner un tournoi DFS.

Notre choix de capitaine vient du sol, cependant, à Alvin Kamara. C’est la meilleure façon d’intégrer le reste de la gamme comme nous le souhaitons. Commencer une programmation fantastique avec Kamara, Brady, Brees et Michael Thomas me semble bien. La seule façon dont cela se retourne est si Chris Godwin a une journée monstre, ou si Mike Evans joue et surprend avec une production en pleine santé.

Choix de DraftKings Showdown: Saints vs Buccaneers

CAPITAINE (1,5x points, 1,5x prix): RB Alvin Kamara, Saints (13800 $)

Kamara est impliqué dans l’attaque des Saints de tellement de façons qu’il est à l’épreuve du jeu. S’ils traînent, il attrapera des passes. S’ils mènent, il aidera à manquer le temps. Le front sept des Buccaneers était solide l’année dernière, et Kamara avait des points d’interrogation à ses côtés tout au long du mois d’août, alors peut-être que cela déprime sa propriété. Pourtant, il est le meilleur joueur que nous pouvons intégrer à la place de capitaine pour compléter le reste de notre alignement avec trois crampons et deux valeurs.

FLEX: WR Michael Thomas, Saints (11 000 $)

Thomas est aussi automatique qu’ils viennent dans le score PPR de DK. Dans un jeu qui pourrait voir le nouveau look Bucs devenir lourd, nous verrouillons les deux joueurs de compétences les plus importants que les Saints ont lorsqu’ils ouvrent à la maison, bien qu’un peu plus silencieux que la normale.

FLEX: QB Drew Brees, Saints (10600 $)

Brees a lancé trois touchés lors de son seul match contre Tampa Bay il y a un an. Il pourrait très bien le faire à nouveau dans un match qui se présente comme une fusillade entre deux des plus grands quarts de tous les temps.

FLEX: QB Tom Brady, Buccaneers (10400 $)

Nous ne savons pas grand chose sur Brady sur la façon dont il s’intégrera dans l’attaque de Bruce Arians, mais nous savons qu’il est toujours un passeur précis et efficace, et il a beaucoup d’armes autour de lui, que ce soit Mike Evans. (ischio-jambiers) joue ou non. Il ne gagnera peut-être pas ses débuts à Bucs contre une solide équipe de la Nouvelle-Orléans, mais Brady mettra presque certainement des chiffres.

FLEX: QB Taysom Hill, Saints (2200 $)

Hill a atteint des points DK à deux chiffres dans quatre des six derniers matchs des Saints en 2019 (y compris les séries éliminatoires). Vous ne trouvez pas ce genre de point positif à un prix aussi bas que quiconque. L’implication occasionnelle de Hill dans chaque phase de l’attaque de la Nouvelle-Orléans lui donne de nombreuses façons de payer rapidement son prix bon marché.

FLEX: WR Justin Watson, Buccaneers (2000 $)

Si Mike Evans (ischio-jambiers) joue, il pourrait être limité et Watson pourrait encore valoir cette place. À l’heure actuelle, Watson fait partie de notre gamme en tant que remplaçant évident d’Evans à l’extérieur. Watson a attrapé deux touchés au cours des quatre dernières semaines de la saison l’année dernière lorsqu’il a remplacé Evans, et le gros joueur pourrait retrouver la zone des buts si Evans est absent.