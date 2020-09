Broncos vs Titans terminent la semaine 1 dans le deuxième match d’un match double de Monday Night Football. Courtland Sutton est discutable, ce qui est inquiétant pour les ligues de la saison, mais dans les concours DraftKings Showdown, nous pouvons en profiter avec notre sélection DFS.

Notre alignement participe à l’attaque de passe de Denver et saisit également les deux parties de l’attaque du Tennessee. Nous n’avons pas touché au jeu de course des Broncos, qui pourrait se retourner contre lui, mais cela semble juste un peu trop imprévisible pour le moment. Et si vous lisez ceci peu de temps avant le coup d’envoi et que Sutton est actif, vous pouvez faire pivoter notre choix de capitaine vers Sutton lui-même, car l’étiquette douteuse déprime normalement considérablement la propriété dans les concours Showdown.

PLUS: Comment gagner des tournois DK Showdown | Choix des Steelers-Giants Showdown | Choix de la gamme MNF

Choix de DraftKings Showdown: Broncos contre Titans

CAPITAINE (1,5x points, 1,5x prix): QB Drew Lock, Broncos (14 400 $)

Franchement, je joue à Lock en tant que capitaine car, même si je me sens bien à propos de l’attaque de Denver dans ce jeu, je n’ai aucune lecture sur la façon dont les choses vont se passer. J’espère que le capitaine Lock couvre la plupart des bases. C’est aussi un jeu fantastique sournois en général en raison de sa volonté de courir aussi.

FLEX: RB Derrick Henry, Titans (11600 $)

S’il y a une chose que nous savons à propos de l’attaque du Tennessee, c’est que Henry aura beaucoup de transferts. Dans un jeu qui semble incertain à tous les niveaux, enfermer Henry dans notre alignement est la chose la plus facile que nous faisons aujourd’hui.

MISES À JOUR SUR LES BLESSURES MNF: Golden Tate | Courtland Sutton

FLEX: QB Ryan Tannehill, Titans (10000 $)

La propriété de Tannehill est parfois faible, même dans ces compétitions à un seul match, en raison du manque de passes des Titans. Tannehill a été remarquablement efficace l’an dernier, et maintenant il a son gros contrat. Avec quelques menaces profondes faisant du jeu-action une arme majeure, Tannehill peut toujours avoir un bon jeu même si Henry domine.

FLEX: WR Jerry Jeudy, Broncos (7200 $)

Jeudy a été l’un des meilleurs joueurs du football universitaire pendant quelques années en Alabama. Il a une vitesse révolutionnaire et une capacité de course précise, mais il n’y a pas eu non plus de pré-saison. Alors, oui, il y a un risque ici. Mais nous devons donner à notre capitaine QB quelques objectifs pour que ce choix porte ses fruits, et avec les soucis de blessure de Courtland Sutton, Jeudy devient notre gars.

FLEX: TE Noah Fant, Broncos (6200 $)

Les Titans étaient l’une des cinq dernières équipes à défendre les TE en 2019, et Fant a le type d’athlétisme qui pourrait à nouveau brûler le Tennessee. Nous savons que Denver aime lui donner le ballon, lui donnant même le porte en 2019. Lock et Fant ont montré une connexion suffisamment bonne pour que nous puissions nous sentir à l’aise pour compléter notre tapis de passes de Denver avec Fant.

FLEX: WR Kalif Raymond, Titans (200 $)

La dernière fois que Raymond a fait partie de l’alignement du Sporting News Showdown, il faisait partie d’un groupe vainqueur du tournoi. Quand Raymond est sur le terrain, il va en profondeur. Avec la domination du jeu-action déjà mentionnée du Tennessee, il suffit d’une seule pièce pour que Raymond ressemble au vol de la nuit au prix minimum.