Steelers vs Giants commence le double titre de la semaine 1 Monday Night Football sur ESPN. Ben Roethlisberger est de retour et en bonne santé pour Pittsburgh, tandis que le quart new-yorkais Daniel Jones entame sa deuxième saison contre une défense solide. Nos choix de tournois DraftKings Showdown espèrent profiter de cette lacune d’expérience alors que nous recherchons les bons crampons et valeurs DFS pour constituer une formation gagnante.

Au début de la saison, notre tendance a été de créer des alignements assez équilibrés. Le premier match de lundi est le premier alignement de Showdown de la saison où nous effaçons l’un des QB – et nous adoptons davantage cet évanouissement en utilisant notre premier D / ST de la saison également.

PLUS: Comment gagner des tournois DK Showdown

Choix de DraftKings Showdown: Steelers vs Giants

CAPITAINE (1,5x points, 1,5x prix): WR Diontae Johnson, Steelers (8700 $)

Johnson est devenu un joueur productif en 2019 malgré un mauvais quart-arrière de Pittsburgh. Avec le retour de Roethlisberger, Johnson pourrait avoir une saison encore meilleure en 20. Il a la bonne combinaison de volume de réception et de vitesse profonde pour créer un jeu de capitaine intrigant à une valeur moyenne.

FLEX: RB Saquon Barkley, Géants (10800 $)

Il serait audacieux de fondre complètement les Giants car Barkley a le volume le plus assuré du match de lundi. Il est également à l’épreuve du jeu, obtenant des portées en avant et des réceptions en traînant. La propriété de Barkley sera très élevée, et nous le posséderons au moins s’il a un gros gibier.

MISES À JOUR SUR LES BLESSURES MNF: Golden Tate | Courtland Sutton

FLEX: QB Ben Roethlisberger, Steelers (10 200 $)

Les premiers soucis du camp d’entraînement à propos du coude de Roethlisberger semblent avoir disparu, et il obtient un match avec un secondaire de New York dépourvu de beaucoup de talent de la NFL. Les Giants ont accordé le quatrième plus grand nombre de points DK aux QB en 2019, et ils ne se sont certainement pas améliorés pendant l’intersaison. Jouer à Roethlisberger nous donne également une partie de la production de WR à Pittsburgh qui vient de Johnson.

FLEX: RB James Conner, Steelers (9600 $)

Espérons que Roethlisberger et Johnson nous permettent de démarrer rapidement et Conner peut aider à courir le chrono sur une victoire. La défense contre la course de New York était plus proche de la moyenne de la ligue la saison dernière, mais ce n’est pas non plus à écrire.

FLEX: D / ST Pittsburgh Steelers (5400 $)

Il n’y a pas de risque énorme que Pittsburgh abandonne des tonnes de points, alors vous regardez les statistiques positives pour gagner des points: Sacks et turnovers. Daniel Jones est sensible aux deux, et les Steelers ont le talent à l’avant et au secondaire pour en profiter.

FLEX: WR Darius Slayton, Géants (5200 $)

Vous pourriez jouer James Washington ici et faire totalement disparaître les Giants. Slayton a montré une connexion suffisamment bonne avec Jones en 2019 pour que nous tentions au moins de saisir les statistiques de temps perdu ici pour le joueur de deuxième année, surtout si Golden Tate (ischio-jambiers) est absent.