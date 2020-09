Cowboys vs Rams devraient clôturer le dimanche d’ouverture de la semaine 1 avec beaucoup de points – exactement ce que recherche un public de Sunday Night Football et de NFL DFS. Cela en fait le candidat idéal pour un capitaine de valeur dans une gamme DraftKings Showdown. Cela vous donne également la possibilité de vous sentir mieux dans vos ligues de la saison en encaissant le football fantastique quotidien pour terminer la nuit.

Rookie Van Jefferson est notre choix de capitaine bon marché. Les Rams passent autant que n’importe quelle équipe (et cela pourrait être plus vrai sans RB éprouvé sur la liste), donc Jefferson obtiendra probablement le look nécessaire pour payer son petit prix. Et comme nous aimons souvent le faire, nous sommes capables de jouer avec cinq crampons dans nos spots flexibles pour que jouer Jefferson en vaille la peine.

Choix de DraftKings Showdown: Cowboys vs Rams

CAPITAINE (1,5x points, 1,5x prix): WR Van Jefferson, Rams (2400 $)

Les perspectives de Jefferson ont eu tendance à baisser, le cas échéant, au cours des derniers jours, car les rapports indiquent que Josh Reynolds pourrait obtenir des clichés n ° 3 WR devant lui au début de la saison. Il y a deux raisons pour lesquelles j’aime cela – la propriété de Jefferson sera encore plus faible que prévu, et dans l’infraction Rams, cela pourrait avoir moins d’importance que dans la plupart des cas. Les critiques du camp d’entraînement de Jefferson ont été élogieuses et il sera sur le terrain, que ce soit en tant que numéro 3 ou 4 WR nominal. Et regardez simplement les cinq autres noms que nous pouvons jouer si nous utilisons Jefferson ici – seules quelques captures de Jefferson devraient rendre cette formation formidable.

FLEX: QB Dak Prescott, Cowboys (10800 $)

Prescott a parcouru un long chemin depuis sa jeunesse de se retourner et de remettre le ballon. Il a une excellente connexion avec Amari Cooper, donc même si nous n’avons pas pu intégrer Cooper, nous aurons une part de toute cette production. Cela devrait être une fusillade amusante, donc nous ne pouvons pas jouer une formation ici sans Dak.

FLEX: RB Ezekiel Elliott, Cowboys (10400 $)

Tony Pollard épelle rarement Elliott, ce qui signifie que nous devrions avoir une partie de chaque touché offensif de Dallas en utilisant également Zeke. Il est l’un des chevaux de trait les plus sûrs de la ligue, et les Rams ont l’un des groupes de secondeurs les plus inexpérimentés de la ligue. Nous prendrons cette combinaison.

FLEX: QB Jared Goff, Béliers (9400 $)

Goff est beaucoup plus aléatoire que Prescott, mais Goff a également tenté plus de 600 passes l’année dernière. Parfois, la meilleure façon de trouver une production fantastique est de compter sur le volume, et c’est ce que nous faisons ici.

FLEX: WR Cooper Kupp, Rams (8400 $)

Kupp est sous-évalué – si vous voulez prendre un capitaine plus cher, Kupp serait mon choix. Il est la principale cible de Goff, qui menace également d’accumuler 10 captures comme il doit participer à un touché de 75 verges. Kupp devrait commencer cette saison en beauté aux heures de grande écoute.

FLEX: WR Michael Gallup, Cowboys (8 000 $)

Si Jalen Ramsey peut ralentir Cooper, Gallup pourrait être le plus grand bénéficiaire. Il a aussi une grande vitesse et des mains profondes, ce qui en fait une menace à multiples facettes comme Kupp. Dans un jeu probablement à haut score, il y a huit cibles ou plus en réserve pour Gallup.