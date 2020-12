Mis à jour le 28/12/2020 08:09

Ce n’est qu’une question de jours pour profiter du nouvel arc ‘La guerre de l’espace-temps’ de la saga promotionnelle Héros de Dragon Ball, le spin-off non canonique de Dragon Ball Super. La publication d’un nouvel art dédié à l’apparition finale de Broly Super Saiyan 4 Limit Breaker a surpris des milliers de personnes.

Au cas où ils seraient quelque peu déconnectés de l’intrigue alternative de Dragon Ball, l’évolution “Limit Breaker” de Super Saiyan 4 est une sorte de clin d’œil à la forme du Super Saiyan God, accessible via les guerriers Xenoverse concentrant leur pouvoir dans un seul Saiyan.

Le fait intéressant de Broly dans Héros de Dragon Ball est que c’est la version faite pour les films de Dragon Ball Z et pas le nouveau légendaire Saiyan du film Dragon Ball Super. On ne sait pas comment Broly accédera au Super Saiyan 4 Limit Breaker, car nous doutons que ledit personnage reçoive l’aide des Saiyan Warriors sans causer de problèmes.

SDBH: Visuel clé BM6 et nouveau regard sur Broly SSJ4 Limitsbreaké. Début: 21 janvier 2021. pic.twitter.com/suwt63cygi – Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 25 décembre 2020

L’arc antérieur de Héros de Dragon Ball concentré sur Fuu essayant de reconstruire l’univers en utilisant la puissance de l’arbre de l’univers. Pour cela, il a rassemblé les anciens méchants de Dragon Ball Z et se venger ainsi de l’anéantissement de la dimension du démon sombre.

Le nouvel arc de Héros de Dragon Ball débutera le 21 janvier 2021.

DRAGON BALL HEROES | Les méchants de retour

La nouvelle promotion de Héros de Dragon Ball montre le retour de personnages bien-aimés tels que Cell, Hearts, Cooler et Broly, ainsi que les héros Goku, Vegeta et Gohan.

SDBH: BM7 PR Anime «Space Time War» Arc annoncé! Début: mars 2021 Les dessins de Hearts & New Character sont révélés. pic.twitter.com/RRgIQlmjh2 – Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 20 décembre 2020

Utilisateur Twitter Dragon ball hype a partagé la première image promotionnelle pour le prochain arc de Héros de Dragon Ball, ainsi que certains modèles dans des perspectives différentes.

DRAGON BALL SUPER | Toyotaro

Épisode 67 de Dragon Ball Super présente Granola, un personnage mystérieux qui intervient dans une base pleine de copies d’Android 73. Tout semble indiquer qu’il veut utiliser l’armée des 73 à des fins sombres.

Compte tenu des attentes des lecteurs de Dragon Ball Super, Toyotaro a laissé tomber quelques commentaires sur le prochain arc dédié à Granola et à l’armée de 73 clones.

«Cette fois, il a fallu plus de temps pour réfléchir à ce que serait l’arc que le précédent, mais cela en valait la peine, et Toriyama-sensei a écrit le meilleur brouillon possible pour cela. Je ne peux rien dire sur le contenu pour le moment, mais j’espère que tout le monde est excité. Il y a beaucoup de «trucs» et de nouvelles révélations que nous allons réaliser. Nous le rendrons plus passionnant que jamais, alors veuillez nous donner votre soutien », a déclaré le répondant de Dragon Ball Super.

