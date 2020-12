Mis à jour le 24/12/2020 11h50

Fans de Dragon Ball attendent toujours la nouvelle saga de l’anime Dragon Ball Super. En attendant, il suffit de se contenter de Dragon Ball Heroes, un univers alternatif dans lequel on voit le meilleur de l’univers créé par Akira Toriyama.

Les dernières nouvelles liées à l’histoire non canonique de Dragon Ball est lié à la nouvelle image promotionnelle et aux nouveaux designs des personnages qui arriveront à l’arc “La guerre de l’espace-temps”.

Héros de Dragon Ball est une production dédiée à l’exploitation des éléments que la franchise a laissés dans le passé, tels que l’évolution de Super Saiyan 4, et à l’introduction de nouveaux personnages tels que Fu, Hearts et la version Time Patrol des Z Warriors.

La nouvelle promotion de Héros de Dragon Ball montre le retour de personnages bien-aimés tels que Cell, Hearts, Cooler et Broly, ainsi que les héros Goku, Vegeta et Gohan.

Utilisateur Twitter Dragon ball hype a partagé la première image promotionnelle pour le prochain arc de Héros de Dragon Ball, ainsi que certains modèles dans différentes perspectives.

Souviens-toi que Héros de Dragon Ball C’est devenu une tendance en raison du retour de Broly, qui est la version qui est apparue pour la première fois dans les films Dragon Ball Z, portant également une transformation Super Saiyan 4 Limit Breaker.

Épisode 67 de Dragon Ball Super présente Granola, un personnage mystérieux qui intervient dans une base pleine de copies d’Android 73. Tout semble indiquer qu’il veut utiliser l’armée des 73 à des fins sombres.

Compte tenu des attentes des lecteurs de Dragon Ball Super, Toyotaro a laissé tomber quelques commentaires sur le prochain arc dédié à Granola et à l’armée de 73 clones.

«Cette fois, il a fallu plus de temps pour réfléchir à ce que serait l’arc que le précédent, mais cela en valait la peine, et Toriyama-sensei a écrit le meilleur brouillon possible pour cela. Je ne peux rien dire sur le contenu pour le moment, mais j’espère que tout le monde est excité. Il y a beaucoup de «trucs» et de nouvelles révélations que nous allons réaliser. Nous allons le rendre plus excitant que jamais, alors veuillez nous donner votre soutien », a déclaré le répondant de Dragon Ball Super.

