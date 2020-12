Mis à jour le 28/12/2020 13:09 pm

Et le travail! Dernière mise à jour de Hyper Dragon Ball Z élargit le casting de personnages, le rendant encore plus attrayant pour ceux qui aiment les jeux PC de la franchise Dragon Ball, par Akira Toriyama.

Hyper Dragon Ball Z est un jeu gratuit à but non lucratif créé par des fans, donc tous les visuels appartiennent à leurs propriétaires d’origine. La magie de ce titre officieux de Dragon Ball est sa conception 2D détaillée, faisant référence aux classiques de la franchise Super Nintendo.

Le moteur graphique de jeu gratuit de Dragon Ball est Mugen, étant ainsi la section graphique avec seulement 16 bits et beaucoup de talent pour ceux qui aiment les tranches de la vieille école.

Dernière mise à jour 5.0 de Hyper Dragon Ball Z ajouter des caractères de Dragon Ball Super. Bientôt, le titre Dragon Ball mettra en vedette Jiren et Goku Black. Des personnages classiques comme Freeza, Piccolo, Vegetto et bien d’autres sont déjà inclus.

DRAGON BALL SUPER | Toyotaro

Épisode 67 de Dragon Ball Super présente Granola, un personnage mystérieux qui intervient dans une base pleine de copies d’Android 73. Tout semble indiquer qu’il veut utiliser l’armée des 73 à des fins sombres.

Compte tenu des attentes des lecteurs de Dragon Ball Super, Toyotaro a laissé tomber quelques commentaires sur le prochain arc dédié à Granola et à l’armée de 73 clones.

«Cette fois, il a fallu plus de temps pour réfléchir à ce que serait l’arc que le précédent, mais cela en valait la peine, et Toriyama-sensei a écrit le meilleur brouillon possible pour cela. Je ne peux rien dire sur le contenu pour le moment, mais j’espère que tout le monde est excité. Il y a beaucoup de «trucs» et de nouvelles révélations que nous allons réaliser. Nous allons le rendre plus excitant que jamais, alors veuillez nous donner votre soutien », a déclaré le répondant de Dragon Ball Super.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.