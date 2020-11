Mis à jour le 11/03/2020 à 11:11

Les stars de la WWE ne sont pas étrangères au phénomène international de Dragon Ball. La combattante CJ ‘Lana’ Perry a publié une photo sur ses réseaux sociaux en train de faire un cosplay de Bulma, l’un des premiers personnages de la saga Akira Toriyama.

La publication dédiée à Dragon Ball Il a été réalisé par «Lana» via Twitter. Si vous êtes un observateur, vous remarquerez que les vêtements de «Lana» font référence à la première apparition de Dragon Ball dans l’anime, lorsque le personnage n’avait que 16 ans et avait pour mission de trouver les Dragon Balls.

Elle n’est pas la seule de la WWE à s’intéresser à Dragon Ball. La superstar Rhea Ripley est apparue à WrestleMania 2020 vêtue d’une tenue spéciale dédiée à Vegeta, le prince Saiyan. Comme si cela ne suffisait pas, elle est convaincue qu’elle pourrait jouer Android 18 dans un futur film de la franchise.

Catherine Joy ‘Lana’ Perry est une lutteuse professionnelle, mannequin, actrice, danseuse, chanteuse et manager de lutte professionnelle aux États-Unis. Il a eu quelques apparitions au cinéma avec des films tels que Soul (2013), Pitch Perfect 2 (2015) et Benny Future and the Madman de Manchester (2008).

Il faut se rappeler que l’anime de Dragon Ball Super est paralysé depuis 2018, les aventures se poursuivent donc toujours dans le manga Toyotaro. Pourtant, la popularité de Dragon Ball est plus vivante que jamais.

Le manga Dragon Ball Super c’est à son moment le plus critique avec la défaite imminente de Moro, le principal antagoniste de la série Le Prisonnier de la Patrouille Galactique. Goku Ultra Instinct a été victorieux après que l’ange Merus se soit sacrifié en intervenant dans le combat contre Moro.

À la fin de l’épisode 64 de Dragon Ball Super, Goku dit à Moro qu’il se battra en tant qu’humain, donc la rencontre doit attendre encore un peu. À cela s’ajoute la filtration de plusieurs vignettes dans lesquelles on voit Goku donnant les graines de l’ermite à Moro pour qu’il puisse retrouver ses pouvoirs et ainsi continuer à se battre.

Livraison 65 de Dragon Ball Super, qui s’intitule “Son Goku, le Terrien” peut être lu en espagnol sur la page Manga Plus. La traduction a été faite par Antonio Heredia et le texte édité par Mediabang.

