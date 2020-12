Mis à jour le 12/12/2020 à 18:15

Dans “Dragon Ball», Une des séries les plus emblématiques de tous les temps, tout est régi par la puissance de la force brute. Bien qu’à certaines occasions, les héros et les méchants aient utilisé certaines stratégies au combat, à la fin, seuls les plus doués en arts martiaux et ceux qui ont le plus de force sont sortis victorieux des combats.

Pour la race de saiyans, le combat est pratiquement un nécessité biologique. Tellement de Goku comme Végéta Ils ont montré qu’il n’y a pas de combattants dans l’univers qui entrent plus qu’eux, puisqu’au fil du temps ils ont réussi à vaincre même ceux qui se sont présentés comme des dieux au début.

En particulier le Prince des Saiyans, qui a voulu surpasser Goku à diverses occasions, mais jusqu’à présent, il continue juste sur ses talons. Malheureusement, plus que montrer de la force pendant la série, Végéta il a surestimé ses pouvoirs et laissé sa fierté vaincre son bon sens, laissant des résultats désastreux.

Bien que beaucoup de ces moments aient dû se terminer avec sa mort, il a toujours été sauvé soit par sa volonté, soit avec l’aide du Guerriers Z. Dans cet article nous vous présentons quelques moments listés par CBR où Végéta pensait qu’il était plus puissant qu’il ne l’est en réalité.

10 FOIS VEGETA SURVERSÉ SA FORCE DANS «DRAGON BALL»

1. La fois où il a essayé d’affronter Freeza et de devenir un Super Saiyan. N’a pas réussi

Vegeta vs Freeza (Photo: Toei Animation)

2. Quand Vegeta s’est entraîné pour devenir un Super Saiyan avec 300 fois la gravité de la Terre dans une capsule

Entraînement de Vegeta dans la chambre de gravité (Photo: Toei Animation)

3. Vegeta pensait que les Androïdes 17 et 18 seraient tout aussi faibles qu’Android 19. Il avait tort

Vegeta vs Android 18 (Photo: Toei Animation)

4. Vegeta laisse Cell absorber 18 pour faire face à la cellule parfaite. Perdu son combat contre lui

Vegeta vs Cell (Photo: Toei Animation)

5. En tant que Majin, Vegeta assomma Goku et affronta Buu seul, mais incapable de le vaincre, il se sacrifia.

Vegeta vs Buu (Photo: Toei Animation)

6. Vegeta revient combattre Buu qui avait absorbé Gotenks et Gohan. Il a refusé de se battre aux côtés de Goku et a encore perdu

Vegeta vs Buuhan (Photo: Toei Animation)

7. Il pensait avoir trouvé la faiblesse du saut dans le temps, mais perdit sans découvrir le secret de Hit

Vegeta vs Hit (Photo: Toei Animation)

8. Lorsque Vegeta, Future Trunks et Goku ont voyagé dans le futur, Vegeta a été le premier à combattre Super Saiyan Rosé. Perdu

Vegeta vs Super Saiyan Rosé (Photo: Toei Animation)

9. Après avoir vu Goku perdre son Ultra Instinct, il était convaincu qu’il pouvait vaincre Jiren par lui-même. Il ne pouvait réussir que quelques coups

Vegeta vs Jiren (Photo: Toei Animation)

10. Avec la nouvelle technique apprise sur Planet Yardrat, Vegeta pensait qu’il vaincrait Moro et le laisserait absorber 7-3. En fin de compte, il a perdu contre lui

Vegeta vs Moro (Photo: Mangaplus)

