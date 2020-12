Dragon Ball Il est passé d’un manga japonais à un phénomène de masse mondial. L’anime a accompagné plus d’une génération depuis les années 1980. La création d’Akira Toriyama, qui fait partie de la culture populaire universelle, a laissé quelques histoires non résolues dès les premiers chapitres.

Ce n’est un secret pour personne que Toriyama a écrit Dragon Ball à la volée, de semaine en semaine; mais au moins – on suppose – que la série était plus stricte avant l’ère Z. Ceci, du moins, pour les adaptations, car dans le manga Dragon Ball, elle avait déjà trouvé son rythme constant lors de l’introduction de Tao Pai Pai.

Cela signifie également que le Dragon Ball original (de Goku rencontrant Bulma jusqu’à ce qu’il s’envole avec Chichi après le 23e Tenkaichi Budokai) ne finit pas par résoudre toutes les histoires qu’il commence. À son crédit, Toriyama essaie en fait de résoudre les problèmes avec les deux arcs concentrés sur Piccolo, mais tout n’est pas résolu ou transféré à Dragon Ball Z. Voici les 10 histoires non résolues.

DIX HISTOIRES DE DRAGON BALL NON RÉSOLUES

10. LA REVANCHE DE L’ÉCOLE DE GRUE

D’un point de vue thématique, l’école de grue remplit son rôle dans Dragon Ball. Ils sont un complément à l’école des tortues lors du 22e Tenkaichi Budokai et aident activement l’arc de caractère de Tenshinhan dans la prochaine édition du tournoi: alors qu’il bat Tao Pai Pai, Tsuru Sen’nin jure de se venger. Mais il ne le fait jamais et personne ne le mentionne plus jamais pour le reste de la franchise.

ECOLE DE GRUE (Photo: Toei Animation)

9. L’HISTOIRE DE L’UPA

À la fin de l’arc de la patrouille rouge, Bora dit spécifiquement qu’elle veut qu’Upa grandisse et vive comme Goku. Naturellement, cela oblige le gardien de la tour de Karin à suivre son propre chemin, mais sans chance. Malheureusement, bien qu’il apparaisse deux fois de plus avant la fin de la série, Upa ne se démarque jamais.

Il n’y a jamais aucune indication qu’il ait commencé à vivre en tant que Saiyan et il est même visuellement implicite qu’il n’a jamais quitté le côté de Bora, restant dans la Terre Sacrée de Karin. De plus, il n’y avait pas beaucoup d’histoire à raconter, il est donc logique que Toriyama laisse l’histoire là-bas.

À la fin de l’arc de la patrouille rouge, Bora dit spécifiquement qu’elle veut qu’Upa grandisse et vive comme Goku (Photo: Toei Animation)

8. L’IDENTITÉ DE JACKIE CHUN

De toute évidence, tous ceux qui lisent et regardent Dragon Ball savent que Maître Roshi est Jackie Chun, mais aucun des personnages principaux à l’exception de Tenshinhan ne finit par le découvrir. Goku ne fait même pas référence à Jackie Chun lors du 23e Tenkaichi Budokai malgré que Tenshinhan ait demandé à Roshi s’il allait entrer.

C’est le point, Jackie Chun prend officiellement sa retraite au milieu de la 22e édition du tournoi d’arts martiaux. Alors qu’il mourut dans l’arc de Piccolo Daimaku, il passa officiellement le flambeau à la génération suivante, le retirant effectivement du récit.

Goku contre Jackie Chun (Photo: Toei Animation)

7. TENSHINHAN ET LA MAFUBA

Tenshinhan passe un certain temps à entraîner le Mafuba pendant l’arc Piccolo Daimaku uniquement pour que Toriyama révèle qu’il avait cassé la bouilloire avec laquelle il s’entraînait. Cela ajoute plus de tension à la confrontation finale et permet à Goku de prendre immédiatement le feu des projecteurs, mais ce n’est qu’une note aigre de laisser Tenshinhan furieux.

Cependant, Tenshinhan ne fait pas grand-chose avec les Mafuba. Il est frustrant que Toriyama ait passé autant de temps sur cette intrigue que pour que Tenshinhan échoue avant même de pouvoir essayer, bien que ce soit peut-être la manière du créateur de s’assurer que Ten reste en vie.

Tenshinhan passe un certain temps à entraîner les Mafuba pendant l’arc Piccoro Daimaku (Photo: Toei Animation)

6. L’IMPORTANCE DE YAJIROBE

Yajirobe se produit avec un peu de fanfare pendant l’arc Piccoro Daimaku. L’anime le suggère même comme un analogue de Krillin alors qu’il était mort. Goku mentionne même qu’il est la personne la plus forte qu’il ait jamais rencontrée.

En fait, Yajirobe parvient même à tuer sans effort l’un des démons de Piccolo. Seulement pour le reste de la franchise à dépenser en refusant de contribuer autant que possible. C’est assez étrange que Toriyama ait autant construit un personnage, qu’il l’aide à Goku à un moment crucial et ne fasse plus jamais rien avec lui.

Yajirobe se produit avec beaucoup de fanfare pendant l’arc Piccoro Daimaku (Photo: Toei Animation)

5. VIE APRÈS PICCORO DAIMAKU

Piccolo a asservi le monde et détruit une ville entière et Dragon Ball ne s’en occupe jamais. Du moins pas correctement. C’est reconnu, mais c’est à ce moment que Piccoro Daimaku est vaincu.

Il est douteux que l’arc n’ait pratiquement pas de conséquences majeures au niveau du sol. En même temps, Dragon Ball est une série très axée sur les personnages et Toriyama ne semble pas être le type d’écrivain pour souligner ces petits détails en arrière-plan. Piccolo a conquis le monde, il a été vaincu, et c’est tout ce que le public doit savoir à ce sujet.

Piccolo a asservi le monde et détruit une ville entière et Dragon Ball ne s’en occupe jamais. Du moins pas correctement (Photo: Toei Animation)

4. GOHAN DANS L’AUTRE VIE

À la fin du petit tournoi d’Uranai Baba, grand-père Gohan souhaite que Goku parte en disant qu’il reverra tout le monde dans l’Au-delà. C’est la première fois que la série élargit son concept de vie après la mort, et c’est ce qui finit par justifier l’entraînement de Goku au paradis dans l’arc Saiyan.

Mais le Saiyan ne voit jamais son grand-père dans «l’au-delà» ou lorsqu’il est mort. Il est logique que cela ne le fasse pas dans l’arc Saiyan, mais aussi dans l’arc Cell?

Dragon Ball: le moment le plus triste de la série que personne n’a remarqué jusqu’à présent (Photo: Toei Animation)

3. Et LUNCH?

Cela vaut la peine de discuter du fait que Toriyama ne donne rien à faire au déjeuner pendant toute la course de Dragon Ball. Elle l’a même écrit au début de l’arc Saiyan simplement parce qu’elle avait été accompagnée sans contribuer depuis le 21e Tenkaichi Budokai.

Pensons un instant à ce personnage de la série et il ne faudra pas longtemps avant de se rendre compte qu’il n’a jamais évolué au-delà d’un personnage de blague. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais ce n’est pas du style Dragon Ball. Le déjeuner se sent archaïque dans la série où il est censé être un personnage principal.

Cela vaut la peine de discuter du fait que Toriyama ne donne rien à faire au déjeuner pendant toute la course de Dragon Ball (Photo: Toei Animation)

2. FILS GOKU, DIEU DE LA TERRE

Dragon Ball se termine (presque) avec le rejet par Goku de l’offre de Kamisama de devenir le Dieu de la Terre. Goku n’est pas quelqu’un qui peut être attaché et c’est une excellente note pour terminer le développement de son personnage d’arc pré-Saiyan. C’est encore un moment étrange qui soulève la question: pourquoi Kami n’a-t-il pas offert la position de Dieu à quelqu’un d’autre?

Au moment où ils se sont entraînés avec Kamisama, tous les Terriens avaient déjà dépassé Goku dans le tournoi d’arts martiaux. Même Maître Roshi aurait pu être un Dieu décent. Goku semble être un choix étrange, et le fait qu’il ne soit plus jamais mentionné est encore plus étrange d’un point de vue narratif.

Dragon Ball se termine (presque) avec le rejet par Goku de l’offre de Kamisama de devenir le dieu de la Terre (Photo: Toei Animation)

1. MYTHOLOGIE DU DÉMON

La tradition des démons finit par devenir un gros problème dans Dragon Ball une fois que Piccolo Daimaku est introduit. Cela élargit considérablement la portée de la série et introduit un élément unique dans la franchise. Malheureusement, les démons meurent avec lui.

Le 23e Tenkaichi Budokai essaie de lui ajouter un côté paradisiaque à travers Kamisama, mais Toriyama savait déjà qu’il voulait que Piccolo et Kami soient des extraterrestres à ce stade, ils parlent donc dans la langue proto-namekian pendant le tournoi. Naturellement, cela signifiait que toute démonologie devait disparaître.

La tradition des démons finit par devenir un gros problème dans Dragon Ball une fois que Piccolo Daimaku est introduit (Photo: Toei Animation)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Android 16 se réveille, mais Trunks admet qu’il ne le connaît pas dans “Dragon Ball Z”

Android 16 se réveille, mais Trunks admet qu’il ne le connaît pas dans la série “Dragon Ball Z”.