Mis à jour le 12/07/2020 à 09:52

De ce que nous avons manqué! L’adolescent Gohan de la saga Dragon Ball Z Ce n’est pas le même qu’Akira Toriyama, créateur de la franchise, a conçu pour le manga. Mais combien? Vous feriez mieux de tirer vos propres conclusions en jetant un œil à cette adaptation faite par un fan de Dragon Ball.

L’artiste @allofmywhy a partagé sur Twitter son adaptation animée des créations originales de Gohan dans le manga dans l’arc de Dragon Ball Z. Rappelons que cette saga était dédiée au développement de Gohan, depuis qu’il était un enfant vaniteux dans la lutte contre Raditz à la dure confrontation contre Cell et Majin Boo quand il était adolescent.

L’apparence originale de Gohan dans le manga de Dragon Ball c’est plus difficile et plus difficile. La version que nous avons vue dans l’anime est plus «conviviale». On imagine que cela est dû à l’étape que traversait le personnage, qui n’a pas choisi entre être un combattant Saiyan ou un enquêteur.

Ils sont #Gohan basés sur la conception abandonnée de Toriyama de l’arc Buu pic.twitter.com/qcY4JzrgyC – IshouldbeDrawing ✏️ (@allofmywhy) 20 janvier 2019

Dommage que Gohan ait perdu de sa notoriété au fil des ans. Dans Dragon Ball Super, le personnage est allé dans un deuxième et troisième plan. Au moins, il est entré en action dans le Tournoi du pouvoir aux côtés de son père et Vegeta.

DRAGON BALL | Manches populaires

Aucune idée de Dragon Ball Super. Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba, en japonais) est devenu le manga le plus vendu de 2020, surpassant One Piece. L’univers d’Akira Toriyama, pour sa part, est la grande asuente dans le top du manga le plus vendu au Japon cette année.

La popularité de Demon Slayer est à son apogée au Japon, berceau de Dragon Ball Super et autres grandes franchises. Le film Demon Slayer: Mugen Train ou Infinity Train a été un succès dans le pays japonais. En seulement 10 jours, il a dépassé 100 millions de dollars de collecte au box-office, surpassant la pièce Spirited Away, qui a atteint le même montant 25 jours après la première.

Jetez un œil au classement des mangas les plus vendus au Japon. Il n’y a aucune trace de Dragon Ball, malgré la publication mensuelle de la saga «Le prisonnier de la patrouille galactique». Se pourrait-il qu’ils perdent déjà leur contact?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – 82 345 447 exemplaires Royaume – 8 251 058 exemplaires One Piece – 7 709 667 exemplaires Haikyu !! – 7 212 099 exemplaires Jujutsu Kaisen – 6 702 736 exemplaires.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.