Le manga Dragon Ball Super jette un peu plus de lumière sur l’origine mystérieuse de Majin Buu, qui a initialement aidé dans la lutte contre Moro. Dommage qu’on ne parle plus de lui plus tard, mais peut-être que dans la prochaine saga on aura plus de détails et tout cela grâce à 73.

Qu’est-ce qu’Android 73 a à voir avec Majin Buu? Allons-y par parties, puisque c’est une théorie qui commence avec les dernières vignettes de l’épisode 67 du manga Dragon Ball Super, après la défaite de Moro.

Tout commence par un signal d’alerte que la patrouille galactique détecte dans la zone où Moro avait explosé après le dur combat contre Goku Ultra Instinct. C’est à ce moment que l’on voit que les pièces d’Android 73 commencent à fusionner avec les restes de sa tête dans un cratère profond.

Android 73 faisant la reconstruction dans le style de Majin Buu (Shueisha)

La reconstruction de 73 nous rappelle donc les capacités de Majin Buu en Dragon Ball Z, où il a pu assembler ses parties comme s’il s’agissait d’une grande masse rose. En suivant cette ligne, nous pouvons dire que 73 et Majin Buu ont le même composant dans leur corps qui, apparemment, est utilisé par Goichi pour créer des copies de 73 et ainsi dominer l’univers.

Se pourrait-il que ce composant soit quelque chose de manipulable et qu’il soit lâche dans l’univers? Il n’y aura plus à attendre la prochaine saga de Dragon Ball Super pour se faire une meilleure idée du passé de 73 et savoir s’il est composé de la même masse de Majin Buu.

DRAGON BALL SUPER | Toyotaro

Épisode 67 de Dragon Ball Super présente Granola, un personnage mystérieux qui intervient dans une base pleine de copies d’Android 73. Tout semble indiquer qu’il veut utiliser l’armée des 73 à des fins sombres.

Compte tenu des attentes des lecteurs de Dragon Ball Super, Toyotaro a laissé tomber quelques commentaires sur le prochain arc dédié à Granola et à l’armée de 73 clones.

«Cette fois, il a fallu plus de temps pour réfléchir à ce que serait l’arc que le précédent, mais cela en valait la peine, et Toriyama-sensei a écrit le meilleur brouillon possible pour cela. Je ne peux rien dire sur le contenu pour le moment, mais j’espère que tout le monde est excité. Il y a beaucoup de «trucs» et de nouvelles révélations que nous allons réaliser. Nous le rendrons plus passionnant que jamais, alors veuillez nous donner votre soutien », a déclaré le répondant de Dragon Ball Super.

