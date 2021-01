Mis à jour le 21/01/2021 19h02

Les Saiyans sont les méchants de Dragon Ball Super et peu l’ont remarqué. Le travail d’Akira Toriyama a créé en 2015 l’anime qui a réécrit le canon de l’histoire de Goku et Vegeta.

Tout ce qui est vu dans Dragon Ball GT a officiellement quitté le canon. Cela a servi à introduire de nouveaux personnages tels que les dieux de la destruction et les anges, qui sont beaucoup plus puissants que les Saiyans.

Actuellement, le manga se concentre sur Granola et la course aux céréales. Ces personnages ont été anéantis par les Saiyans et une terrible vengeance s’abattra sur Goku et ses amis car ils sont le reste de cette race qui a conquis les planètes.

Granola découvre que Freeza a repris vie et est maintenant beaucoup plus fort. Les chapitres suivants de cette saga se concentreront sur la recherche du méchant afin de l’éliminer à nouveau.

Comment relieriez-vous cette histoire à Broly? Vraiment, le seul qui pourrait tout résoudre serait le légendaire Saiyan. Il pourrait encore avoir soif de la vengeance de Freeza et collaborer avec Goku et Granola à cette fin.

De cette façon, le personnage serait présenté au canon de l’anime et du manga; à son tour, l’histoire de Granola avec les Saiyans serait unie.

Dragon Ball Super: Broly pourrait également être impliqué dans le chapitre 68 du manga. (Photo: MangaPlus)

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.