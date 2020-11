Mis à jour le 12/11/2020 à 19:34

Dragon Ball Super a commencé une nouvelle saga dans le manga. Après avoir terminé la saga du Tournoi du pouvoir avec l’incroyable combat entre Jiren et l’Univers 11, l’œuvre sur papier a commencé une nouvelle saga sous le titre «Le Prisonnier de la Patrouille Galactique».

Goku a été essentiellement kidnappé par la police vedette après avoir tenté de défendre Majin Buu. Ils sont finalement parvenus à un accord de coopération et sont partis à la recherche de Moro.

Cet être millénaire a la capacité d’absorber l’énergie des planètes et de leurs ennemis, et son plan est de conquérir l’univers entier avec ses serviteurs. Goku et Vegeta, pour le combattre, se sont entraînés à différents endroits et avec des professeurs puissants.

Le chapitre 66 du manga a atteint le magazine V-Jump avec la révélation que Moro a fusionné avec la Terre et a maintenant mis la vie de tout le monde en danger. Beerus reconnaît simplement que la dernière décision de Goku était une erreur.

Rappelez-vous que le protagoniste de Dragon Ball Super lui a donné une graine d’ermite pour se soigner et se rendre à la patrouille galactique.

Voici le calendrier de sortie des cinq prochains chapitres du manga.

Chapitre 66: 20 novembreChapitre 67: 21 décembreChapitre 68: 20 janvierChapitre 69: 19 févrierChapitre 70: 18 mars