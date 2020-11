Mis à jour le 27/11/2020 à 10:01 AM

De nombreux fans pensaient qu’après la première du film Dragon Ball Super: Broly l’anime et le manga se terminaient. Cependant, Toyotaro a annoncé que la saga Tournament of Power n’était pas la fin définitive et que la saga Galactic Patrol a commencé dans le manga.

Comme prévu, Goku et Vegeta se lancent dans une nouvelle aventure avec la police stellaire pour vaincre Moro, le nouveau méchant. Ceci est capable d’absorber l’énergie des planètes et de leurs habitants.

Le chapitre 66 a été créé via V-Jump et Manga Plus Shueisha. Là, il a été montré quelle était la clé pour vaincre Moro: briser la gemme sur son front afin qu’il perde le pouvoir de Merus. Malheureusement, Goku a perdu son Ultra Instinct en raison de l’épuisement.

Après avoir reçu le ki d’Uub et de ses amis, il a réussi à rassembler des forces pour projeter une énorme version de lui-même et ainsi vaincre le méchant. Cependant, la préoccupation est dans le futur.

Une nouvelle théorie prétend que Goku est sur le radar de Daishinkan ou du père des anges. Rappelons qu’après la mort de Merus, ce personnage puissant a appelé Bills and Whis à une réunion d’urgence.

Il ne fait aucun doute que Goku est déjà à un autre niveau. Ayant maîtrisé l’Ultra Instinct, il côtoie désormais les dieux et dans Dragon Ball Heroes nous avons déjà vu que Daishinkan l’a entraîné à être encore plus fort.

Pensez-vous que Goku est le nouveau dieu de la destruction de l’univers 7? Quel sera le plan final d’Akira Toriyama pour son personnage?

