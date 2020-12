Mis à jour le 12/05/2020 à 19:38

Dragon Ball Super Ce n’est pas fini. Lorsque le film Broly est sorti, certains fans pensaient que c’était la fin finale de l’anime et du manga, mais Toyotaro a surpris avec la publication de la saga Galactic Patrol.

Cette nouvelle saga présente Moro comme le méchant, qui peut absorber l’énergie des planètes et de leurs habitants pour devenir plus fort. Une fois de plus, Goku et Vegeta se battront ensemble pour sauver l’Univers 7.

Au chapitre 66, nous avons vu comment les Saiyans ont uni leurs forces pour briser la gemme sur le front de Moro. Ce n’est qu’alors qu’il perdrait le pouvoir de Merus selon les calculs de Whis, l’ange.

Avec la partition de puissance de l’esprit, Vegeta parvient à rassembler le ki de nombreux combattants et le donne à Goku pour qu’il utilise à nouveau l’Ultra Instinct. Grâce à cette action, le protagoniste a porté sa meilleure puissance à un nouveau niveau.

Vous ne pouvez plus attendre pour connaître le résultat de cette histoire? Eh bien, Dragon Ball Super a déjà défini les dates de publication des chapitres restants de la saga actuelle.

Voici le calendrier de sortie des cinq prochains chapitres du manga.

Chapitre 66: 20 novembreChapitre 67: 21 décembreChapitre 68: 20 janvierChapitre 69: 19 févrierChapitre 70: 18 mars