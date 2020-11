Peu de séries d’animation ont été aussi connues que “Dragon Ball». Basé sur le manga du même nom créé par Akira Toriyama, les aventures de Goku et ses amis sont devenus au fil des ans les plus vus par les adultes et les enfants, qui ont vu le protagoniste évoluer à chaque combat auquel il participait.

Quand est-ce que j’arrive “Dragon Ball Super», La fièvre de la franchise a de nouveau explosé alors que de nouvelles transformations ont été montrées qui ont amené le niveau de combat de Goku à des chiffres inimaginables. Apparu le Dieu de phase Super Saiyan, le Bleu Super Saiyan et l’Ultra Instinct, chacun avec sa couleur respective pour les différencier.

Dans l’esprit de ses disciples les plus fidèles, Goku ça peut être un guerrier invincible, Mais ce n’était pas toujours comme ça. Au cours des décennies que son héritage a duré, le protagoniste de «Dragon Ball“A combattu avec des ennemis très puissants, un plus fort que le précédent, mais parfois n’a pas pu tous les battre.

Pour lui, Screenrant a compilé une petite liste de ces personnages qui Goku jamais vaincu dans l’anime. Pour ça, “Dragon Ball GT“, Puisqu’il n’est pas considéré comme canon dans la poursuite officielle de la franchise, se concentrer davantage sur”Dragon Ball Z“Y”Dragon Ball Super».

ENNEMIS QUE GOKÚ N’A PAS VAINCU DANS «DRAGON BALL»

1. Raditz

Les ennemis que Goku n’a jamais vaincus dans l’anime “Dragon Ball” (Photo: Toei Animation)

Le premier ennemi à Goku ne peut pas vaincre Raditz, son méchant frère. Cela a révélé au protagoniste qu’il était un Saiyan, mais toujours avec toute l’expérience qu’il a acquise en “Dragon Ball», Il n’a pas pu le vaincre. En dernier recours Goku il s’est sacrifié pour que Piccolo peut le tuer avec la foudre qui les a transpercés tous les deux.

2. Vegeta

Les ennemis que Goku n’a jamais vaincus dans l’anime “Dragon Ball” (Photo: Toei Animation)

Aussi évident que cela puisse paraître, son plus grand ennemi et ami n’a pas été vaincu par Goku absolument. Le plus proche il en est venu à le faire était quand Végéta a dû se transformer en un Ozaru pour éviter d’être vaincu. D’autre part, dans les sagas suivantes, Végéta devenu Majin Vegeta, et battre Goku sans aucun problème, mais surtout parce que ce dernier n’avait pas montré toute sa puissance.

3. Capitaine Ginyu

Les ennemis que Goku n’a jamais vaincus dans l’anime “Dragon Ball” (Photo: Toei Animation)

Bien qu’initialement Goku battre tout Force Ginyu, leur capitaine était un dur à cuire. Il s’est volontairement blessé et a ensuite utilisé sa technique secrète d’échange de corps. À la fin, Végéta est celui qui le pousse à changer à nouveau de corps avec une grenouille, qui apparaît dans “Dragon Ball Super».

4. Android 19

Les ennemis que Goku n’a jamais vaincus dans l’anime “Dragon Ball” (Photo: Toei Animation)

Quand les androïdes du Docteur Gero dans “Dragon Ball Z“, Au lieu d’être Android 17 Oui 18 comme je l’avais prédit Les troncs, où le Androïdes 19 Oui vingt qui est apparu. Ils battent Yamcha facilement et ensuite 19 a commencé à se battre avec Goku. C’était supérieur car Super saiyan, mais sa maladie cardiaque l’a arrêté et Vegeta a dû lui sauver la vie.

5. Cellule

Les ennemis que Goku n’a jamais vaincus dans l’anime “Dragon Ball” (Photo: Toei Animation)

L’un des combats les plus attendus de la Saga cellulaire C’était évidemment le combat entre lui et Goku. Cependant, après avoir combattu pendant un certain temps, il a quitté la plate-forme de combat et a avoué qu’il ne pouvait pas vaincre Cellule en aucune façon. C’était pour faire place à Gohan et peut devenir Super saiyan 2, mais officiellement jamais battu Cellule quand il en a eu l’occasion lors de leur première rencontre.

6. Mayin Buu

Les ennemis que Goku n’a jamais vaincus dans l’anime “Dragon Ball” (Photo: Toei Animation)

Tandis que Goku battre Kid buu à la fin de “Dragon Ball Z», Il n’a jamais pu battre la première version du méchant. Lors de leur première rencontre, Goku lutté contre Majin Buu en utilisant le Super saiyan 3, mais comme il était mort et n’avait pas beaucoup de temps, il a décidé de quitter la réunion pour que Les troncs Oui Goten peut le battre quand lui et Vegeta ont échoué.

7. Gel

Les ennemis que Goku n’a jamais vaincus dans l’anime “Dragon Ball” (Photo: Toei Animation)

Le dernier ennemi à Goku Il n’a jamais battu Frost pendant “Dragon Ball Super”. Quand ils ont commencé à se battre entre les Univers 6 Oui sept, Goku a dû affronter Gel, la contrepartie de Freeza du Univers 6. Lors de leur rencontre, Frost a utilisé un poison illégal qu’il a logé dans son corps et Goku a dû être retiré du ring sans démontrer sa véritable puissance.

