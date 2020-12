Mis à jour le 24/12/2020 19:22

On a beaucoup parlé de Granola après la publication de l’épisode 67 du manga Dragon Ball Super. Nous ne savons pas avec certitude quel est son objectif, nous sommes tout au plus conscients de son intérêt pour Android 73, mais il existe quelques vignettes qui feraient avancer quelque chose sur la puissance de Granola.

Dans les dernières pages du chapitre 67 de Dragon Ball Super, les lecteurs apprennent qu’il existe plusieurs exemplaires d’Android 73, mais un seul possède des informations clés pour le développement d’une armée très puissante. L’armée de Moro étant dans la prison galactique, personne ne peut venir à la rescousse de 73.

Granola atteint enfin le navire de Goichi, un nouveau personnage de Dragon Ball Super et créateur d’Androids 73. Après une bataille facile contre les gardes de Goichi, Granola bat Androids 73 avec une technique similaire à celle utilisée par Merus pour affaiblir Moro. La différence est que Merus a utilisé un bâton tandis que Granola a lancé la foudre de ses propres mains.

Granola battant 73 (Shueisha)

Cela nous amène à penser à quelque chose de dérangeant pour le développement de Dragon Ball Super: Se pourrait-il que Granola ait les pouvoirs d’un ange? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais force est de constater qu’il sait très bien, comme Merus, quel est le point faible d’Androids 73 et comment le détruire avec un simple éclair.

Dragon Ball Super L’arc “ Prisonnier de la patrouille galactique ” a été fermé ce mois-ci, donc en janvier, nous n’aurons que des nouvelles sur la façon dont l’histoire de Granola en tant qu’antagoniste se déroulera.

DRAGON BALL SUPER | Toyotaro

Épisode 67 de Dragon Ball Super présente Granola, un personnage mystérieux qui intervient dans une base pleine de copies d’Android 73. Tout semble indiquer qu’il veut utiliser l’armée des 73 à des fins sombres.

Compte tenu des attentes des lecteurs de Dragon Ball Super, Toyotaro a laissé tomber quelques commentaires sur le prochain arc dédié à Granola et à l’armée de 73 clones.

«Cette fois, il a fallu plus de temps pour réfléchir à ce que serait l’arc que le précédent, mais cela en valait la peine, et Toriyama-sensei a écrit le meilleur brouillon possible pour cela. Je ne peux rien dire sur le contenu pour le moment, mais j’espère que tout le monde est excité. Il y a beaucoup de «trucs» et de nouvelles révélations que nous allons réaliser. Nous allons le rendre plus excitant que jamais, alors veuillez nous donner votre soutien », a déclaré le répondant de Dragon Ball Super.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.