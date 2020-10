Mis à jour le 29/10/2020 à 13:09

Les responsables de Dragon Ball Super ils n’ont pas arrêté la production du manga, et ils préparent déjà une autre saga. Après l’épidémie de virus, Toyotaro a partagé tous les chapitres de la saga Galactic Patrol à temps via le magazine V-Jump et continuera de le faire pour une autre saga.

Cela a été confirmé par Uchida, l’un des rédacteurs en chef du magazine V-Jump dans une interview qu’ils ont faite sur YouTube. Goku et Vegeta ont beaucoup plus d’aventures dans le futur du manga et de l’anime.

Rappelons qu’en mars 2018, Dragon Ball Super a clôturé la saga Tournament of Power dans l’anime et que c’est à la fin de cette année qu’une nouvelle saga a été publiée dans le magazine V-Jump qui chronologiquement suit les événements de Broly.

Goku et Vegeta ont fait équipe avec la patrouille galactique pour vaincre et finalement condamner Moro à mort, mais le méchant est beaucoup plus fort qu’ils ne l’imaginaient. Il s’agit d’un être millénaire qui a terrorisé des milliers de planètes.

Uchida commente dans l’interview qu’elle travaille sur une nouvelle histoire avec Akira Toriyama et Toyotaro. Actuellement, ils sont à l’apogée de la nouvelle intrigue et qu’Ultra Instinct pourrait revenir.

L’éditeur commente que le nom “Migatte no Gokui” est un nom qui leur a beaucoup plu et que Goku fera progresser son pouvoir vers “une certaine direction”. Bien sûr, tout est gardé en réserve jusqu’à la première.

