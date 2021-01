Peu de séries télévisées et d’animation ont duré aussi longtemps que “Dragon Ball». Le manga créé par Akira Toriyama il a été publié pour la première fois en 1984, pour avoir plus tard sa propre première en version animée deux ans plus tard. Au fil du temps, elle est devenue l’une des séries les plus populaires au monde et fait déjà partie de la culture générale du divertissement.

Au cours de toutes ces années, la franchise a ajouté et supprimé des personnages qui n’étaient pas pertinents pour les nouveaux scénarios ou qui avaient simplement été oubliés par leurs fans. S’ils sont des ennemis vaincus par Goku ou les amis et la famille qui ont été laissés pour compte en tant que personnages secondaires.

Et c’est que ce n’est pas seulement une série qui a été maintenue au fil des ans, mais il y a eu différentes publications telles que “Dragon Ball“,”Dragon Ball Z“,”Dragon Ball GT“,”Dragon Ball Kai“,”Dragon Ball Super“,”Super héros de Dragon Ball»Et des émissions spéciales télévisées et cinématographiques créées dans le passé.

Cependant, de temps en temps Toyotaro ou Toriyama ramenez ces personnages pour un camée ou une apparition spéciale. C’était l’apparence de Lapin en chef, à qui Goku avait vaincu il y a de nombreuses années et a été inclus dans un dessin animé du manga de “Dragon Ball Super». Que lui est-il arrivé exactement? Ici, nous vous disons.

QU’EST-IL ARRIVÉ AU CHEF DU LAPIN DANS «DRAGON BALL SUPER»?

Le chef des lapins a transformé Bulma en carotte (Photo: Toei Animation)

Seul le plus ancien de la série “Dragon BallRencontrez ce curieux personnage, un ennemi oublié de Goku qui lui faisait face quand il était petit. Il Lapin en chef, Aussi connu comme Carotte monstre, est un lapin anthropomorphe qui était en charge de Lapin Mob, une bande de criminels.

Si il voiture aux yeux de lapin et son apparence d’un énorme lapin blanc n’étaient pas suffisants pour effrayer tout enfant qui le voyait, il avait aussi la capacité de transformer les gens en carottes, une compétence très similaire à celle de huer quand il a transformé les gens en bonbons, étant probablement l’inspiration de ces derniers.

Le chef des lapins a menacé Goku de faire quelque chose à Bulma sous la forme d’une carotte (Photo: Toei Animation)

Les fans se souviennent que le Lapin en chef même transformé en carotte Bulma, empêchant Goku Je l’attaque pour l’avoir entre ses mains. Yamcha et Puar Ils sont venus l’aider et ont réussi à prendre la carotte qui était Bulma à ce moment-là et Goku Il l’a battu rapidement.

Le chef du crime est alors obligé de se transformer Bulma redevenir un humain. Lui et ses subordonnés sont ensuite ligotés et amenés à la Lune pour Goku, où ils doivent préparer des bonbons pour les enfants (une allusion à “Le lapin sur la lune”, un conte folklorique japonais où les lapins vivent sur la lune en faisant des mochi).

Goku a forcé le chef des lapins et ses acolytes à faire des bonbons pour tous les enfants de la Terre sur la Lune (Photo: Shueisha)

Goku explique que oui le gang fabrique des bonbons pour tous les enfants du monde pendant une année entière, il viendra et les ramènera au terre. Évidemment, Goku il n’aurait pas tenu sa part du marché, car cet ennemi n’a jamais été revu dans la série de “Dragon Ball«Ni les dernières sagas.

En fait, ceux qui se souvenaient de ce combat pensaient que le Lapin en chef et ses hommes de main ont péri, car dans le Tournoi Saga, il Maître Roshi fait sauter le Lune tout en combattant dans le 21e édition du Tournoi Mondial d’Arts Martiaux. Ce n’était pas le cas jusque Saga des prisonniers galactiques de “Dragon Ball Super»Cela a été entendu de leur part à nouveau.

Dans une page supplémentaire du dernier manga publié, vous voyez Merus voler dans l’espace et Lapin en chef avec ses acolytes dans le Lune, toujours en train de faire des friandises pour honorer la fin de l’accord avec lequel ils ont conclu Goku. Cela signifie que, contrairement à ce qui précède, ce n’était pas le Saiyan qu’il les a oubliés, mais qu’ils n’ont pas terminé la mission qu’il leur a confiée.

Merus vole près de la Lune et rencontre le chef des lapins et ses sbires (Photo: Sueisha)