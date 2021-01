Il ne fait aucun doute que Goku est l’un des personnages d’anime les plus populaires de l’histoire et l’un des plus forts également. À ce stade de “Dragon Ball Super“, Goku pourrait vaincre tous les méchants de”Dragon Ball Z«Sans utiliser aucune de ses transformations. Cependant, il n’a pas pu battre le seul qui l’a suivi jusqu’à présent: lui-même.

Quatre ans après la fin de “Dragon Ball Z“, la vie de Goku est entré dans un nouveau chapitre avec l’arrivée de Dieu de la destruction du Univers 7, Factures. La bataille de Goku avec Factures forcé ses compagnons Saiyan pour participer à un rituel qui l’a transformé en le mythique Dieu Super Saiyan.

Après cela, il a assimilé ce nouveau pouvoir pour devenir le Bleu Super Saiyan et plus tard s’entraîner avec Whis pour se rendre à Ultra instinct. Malgré tout cela, il a toujours eu la même attitude que lorsqu’il était enfant, prenant des décisions discutables tout au long de la franchise.

Parfois, ses décisions ont affecté sa propre vie ou celle de ses amis les plus proches sans causer de répercussions majeures, mais à d’autres moments à cause de lui, il a failli mourir, assassiné ses compagnons ou condamné toute existence à l’extinction. Selon CBR, ce sont 10 moments dans lesquels le plus grand ennemi de Goku a été lui-même.

10 FOIS GOKU ÉTAIT SON PIRE ENNEMI DANS «DRAGON BALL»

Goku a assassiné son grand-père Gohan sans le savoir (Photo: Toei Animation)

10. Quand il a tué son grand-père Gohan

Être petit, Goku a été élevé par Gohan, un vieil homme qui ne savait rien de la race des Saiyans, donc il n’avait aucune idée qu’eux, ayant une queue et étant exposés au clair de lune, pouvaient se transformer en un singe géant qui a tout détruit sur son passage. Sans le savoir, cela s’est produit et il a tué son propre grand-père, le forçant à vivre seul dans la forêt jusqu’à ce qu’il se rencontre Bulma.

9. Quand il a épargné Piccolo

Considéré comme l’un des premiers et des plus grands méchants de “Dragon Ball“, le démon Piccolo Il est revenu sous la forme de sa nouvelle réincarnation, Piccolo Jr. Être vaincu par Goku à peine, Kamisama allait le tuer, même si cela ferait Sphères du Dragon disparaître. Goku Il l’a empêché, mais cette fois il a eu de la chance que Piccolo devienne plus tard l’un de ses meilleurs amis.

8. Quand il a épargné son frère Raditz

Raditz apparu devant Goku kidnapper son fils Gohan, affirmant qu’il était son frère d’une autre planète. Quand Goku Il le tenait par la queue, coincé contre le sol, il demanda grâce et Goku accordé. S’il n’avait pas fait cela, peut-être qu’il n’aurait pas eu à se sacrifier en le tenant pour que Piccolo tue-le.

Vegeta a été sauvé par Goku. Krillin l’a presque tué (Photo: Toei Animation)

7. Quand il a épargné la vie de Vegeta

S’il n’y avait pas eu l’aide de Krillin, Gohan et Yajirobe, Végéta aurait tué Goku sans problème. Quand ils ont tous les deux manqué d’énergie pour se battre, Krillin était prêt à tuer le Prince des Saiyans, mais Goku lui a demandé de ne pas le faire. Sa logique était qu’ils récupéraient pour pouvoir se battre un autre jour, bien que cela signifiait plus tard la mort de beaucoup de leurs amis et la fin proche de la galaxie.

6. Quand il a donné à Freeza une partie de son énergie

Après son premier gros combat en Namek, Goku en mode Super saiyan il a vaincu le méchant et lui a simplement demandé “de ne plus faire le mal”. Il lui tourna le dos, mais après avoir vu que son ennemi était en train de mourir, il lui donna un peu d’énergie pour survivre. Cela a presque coûté la vie de Goku, parce qu’il a envoyé un dernier rayon de Ki dans votre direction.

5. Quand il a pleuré à côté de Broly

Alors que la trilogie de Broly Ce n’est plus un canon, l’histoire est toujours dans les mémoires des fans vétérans. Ici, Goku (sans le savoir) a créé l’un des méchants les plus puissants de tous, pleurant à côté de son berceau et provoquant cette colère qu’il devenait le Super Saiyan légendaire.

Le légendaire Super Saiyan, Broly, s’est fâché contre Goku pour avoir pleuré autant que les enfants (Photo: Toei Animation)

4. Quand il a pris sa retraite des jeux Cell

Tandis que le Jeux cellulaires ont été critiqués par de nombreuses personnes, la décision de Goku se retirer et laisser votre enfant Gohan prendre soin a été de loin le plus discuté. Donnez un semence d’ermite à Cellule non seulement presque causé la mort de son fils, mais du monde entier, laissant Gohan avec un grand traumatisme qui le hanterait à vie et se sacrifierait pour l’arrêter.

3. Quand il a donné à Majin Buu l’énergie dont il avait besoin

Ce n’est pas entièrement la faute de Goku, puisque je n’avais pas le choix. Vegeta avait succombé aux pouvoirs de Babidi devenir Majin Vegeta et forcé Goku se battre avec lui. Ne pas le faire tuerait plus d’innocents qui se trouvaient dans les parages. Goku Je savais que l’énergie du combat donnerait Majin Buu l’énergie dont il avait besoin pour se réveiller, mais il ne pouvait pas laisser Vegeta tuer plus d’innocents.

2. Quand Frieza est revenue à la vie

Dans le Tournoi du pouvoir, Goku promis à Freeza reviendra à la vie s’il devenait le dernier guerrier à avoir besoin du Univers 7. Il a accepté, mais cela a déclenché les événements du film.Dragon Ball Super: Broly” et comme Goku laissez-le s’échapper à nouveau, peut-être qu’à l’avenir il continuera à planifier quelque chose de terrible pour lui et le Guerriers Z.

1. Quand le Tournoi du pouvoir a commencé

En découvrant l’existence de différents univers, Goku convaincu Zeno sama pour créer le Tournoi du pouvoir afin qu’il puisse combattre les guerriers les plus forts de tous les univers. Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est qu’il mettrait non seulement son univers, mais tous les univers participants en danger d’extinction, car si l’un d’eux perdait, il était éliminé avec toute sa galaxie.

Goku a presque éliminé plusieurs univers et le sien pour avoir créé le Tournoi du pouvoir avec Zeno Sama (Photo: Toei Animation)