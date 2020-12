Mis à jour le 25/12/2020 12h28

Ce sont sans aucun doute les “aventures” les plus étranges de Goku, le protagoniste de Dragon Ball Super. Qui sait, avec un peu de chance, vous trouverez peut-être l’une de ses figurines sur la plage. Il arrive qu’une cargaison de personnages rares de Goku aurait été perdue en pleine mer après une tempête.

Une tempête a fait perdre au porte-conteneurs One Apus plus de 200 millions de dollars de fret dans l’océan Pacifique, en particulier au nord-est d’Hawaï. Plus de 1800 conteneurs ont été signalés perdus, dont un contenant des pièces exclusives de Dragon Ball Super, le 30 novembre.

Des modèles Dragon Ball Super manquant correspondent à la rare transformation Ultrainstinto de Goku qui a été achetée à Figuarts dans le magasin Premium Bandai.

les groupes de collecte de Goku dans lesquels je suis en feu sont en feu parce que l’édition limitée de tout le monde, Ultra Instinct Sign Gokus qu’ils ont précommandé en août, a probablement coulé au fond de l’océan. RIP Goku pic.twitter.com/lfnLaoeKml – Kevin Snow (@bravemule) 22 décembre 2020

«Le porte-conteneurs transportant les produits Bandai a été touché par une violente tempête et a perdu de nombreux conteneurs près d’Hawaï», a écrit Premium Bandai à l’un des acheteurs, Kevin Snow. «Le navire est dans le port de Kobe, au Japon, pour enquêter sur ses dommages. Cela prendra entre plusieurs semaines et plus d’un mois. Nous attendons actuellement des nouvelles de l’autorité compétente sur l’état du conteneur et annoncerons toute information sur l’expédition dès qu’elle sera disponible. “

Goku Ultrainstinto Dragon Ball Super Il est au prix de 60 $. Les collectionneurs essaient maintenant d’acheter des doublons car il s’agit d’un article très recherché sur le marché.

DRAGON BALL SUPER | Grande vague

Dans les dernières pages du chapitre 67 de Dragon Ball Super, les lecteurs apprennent qu’il existe plusieurs exemplaires d’Android 73, mais un seul possède des informations clés pour le développement d’une armée très puissante. L’armée de Moro étant dans la prison galactique, personne ne peut venir à la rescousse de 73.

Granola atteint enfin le navire de Goichi, un nouveau personnage de Dragon Ball Super et créateur d’Androids 73. Après une bataille facile contre les gardes de Goichi, Granola bat Androids 73 avec une technique similaire à celle utilisée par Merus pour affaiblir Moro. La différence est que Merus a utilisé un bâton tandis que Granola a lancé la foudre de ses propres mains.

Cela nous amène à penser à quelque chose de dérangeant pour le développement de Dragon Ball Super: Se pourrait-il que Granola ait les pouvoirs d’un ange? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais force est de constater qu’il sait très bien, comme Merus, quel est le point faible d’Androids 73 et comment le détruire avec un simple éclair.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.