Mis à jour le 28/12/2020 08:20

La saga ‘Prisoner of the Galactic Patrol’ du manga Dragon Ball Super -publié par Akira Toriyama et Toyotaro- a révélé des aspects plus intéressants de l’origine de Majin Buu, encore plus de détails dans le souvenir de Dragon Ball Z. Le dernier opus du manga a à nouveau transformé la masse rose.

L’apparition de Moro dans Dragon Ball Super fit se tourner la patrouille galactique vers Majin Buu, car à l’intérieur, elle habite le Grand Kaioshin de l’Univers 7, la personne responsable de la première défaite de Moro il y a des milliers d’années.

C’est ainsi que Majin Buu a changé son apparence et a évolué pour devenir l’une des divinités les plus puissantes de l’univers de Dragon Ball Super. Il a fallu attendre le dernier épisode de l’arc Moro, en particulier le 67e épisode, dans lequel Majin Buu a de nouveau évolué et est revenu à son état d’origine.

Majin Buu dans le dernier épisode de Dragon Ball Super (Shueisha)

Le changement a lieu après l’apparition du Grand Kaioshin de l’Univers 7 avant Uub, la réincarnation du Pure Majin Buu.

Sera-ce la dernière apparition de Great Kaioshin de l’Univers 7 dans Dragon Ball Super? On imagine que leur retour dépendra du risque du danger que traverse l’univers et des besoins de la Patrouille Galactique. Espérons-le, car un nouveau combat entre ce personnage et Goku Ultrainstinto plairait à la communauté.

Dans les dernières pages du chapitre 67 de Dragon Ball Super, les lecteurs apprennent qu’il existe plusieurs exemplaires d’Android 73, mais un seul possède des informations clés pour le développement d’une armée très puissante. L’armée de Moro étant dans la prison galactique, personne ne peut venir à la rescousse de 73.

Granola atteint enfin le navire de Goichi, un nouveau personnage de Dragon Ball Super et créateur d’Androids 73. Après une bataille facile contre les gardes de Goichi, Granola bat Androids 73 avec une technique similaire à celle utilisée par Merus pour affaiblir Moro. La différence est que Merus a utilisé un bâton tandis que Granola a lancé la foudre de ses propres mains.

Cela nous amène à penser à quelque chose de dérangeant pour le développement de Dragon Ball Super: Se pourrait-il que Granola ait les pouvoirs d’un ange? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais il est clair qu’il sait très bien, comme Merus, quel est le point faible d’Androids 73 et comment le détruire avec un simple éclair.

