Chapitre 68 du manga Dragon Ball Super est la clé de l’avenir de la franchise. Après la défaite de Moro dans l’arc «Le prisonnier de la patrouille galactique», Goku et sa compagnie doivent sauver l’univers d’une nouvelle menace et des sombres intentions de Granola.

La communauté sait déjà que Dragon Ball Super publiera son prochain épisode le 20 janvier; Cependant, quelques jours avant qu’il y ait des fuites de matériel et des croquis sur ce que nous verrons dans le premier épisode de l’arc “ Granola, le survivant ”.

Spoilers pour l’épisode 68 du manga Dragon Ball Super Ils seront remis le 13 janvier, selon le compte Twitter @DBSHype. Vous devez considérer qu’il peut y avoir des différences dans le manga entre le chapitre réel et le brouillon, mais l’histoire est fondamentalement la même.

Jetant un œil aux fuites de Dragon Ball Super En 2020, nous remarquerons que les aperçus et les résumés du chapitre 68 proviendraient des puces situées entre les pages 10 et 12.

DRAGON BALL | Manches 67

Épisode 67 de Dragon Ball Super intitulé “Conclusion et …”, et le script appartient à Akira Toriyama. L’histoire commence par les félicitations à Goku après avoir vaincu Moro, le principal antagoniste de la saga.

En plus de la fin du dernier arc de Dragon Ball Super, le nouvel épisode est important pour le développement de l’histoire d’Uub – la réincarnation de Buu-, qui a eu une performance décisive au milieu de la bataille contre Moro.

Pour ne rien devancer, allez à ce lien pour lire l’épisode 67 du manga Dragon Ball Super. La traduction est sous la responsabilité d’Antonio Heredia et l’édition est Mediabang.

DRAGON BALL | L’évolution de Krillin

Fans de Dragon Ball Super Sur la plate-forme Quoara, ils ont une théorie sur la façon dont Krillin pourrait devenir l’être le plus puissant de tous. Jetez un œil à la liste.

Invoquez Polunga, le dieu des Dragon Balls, et faites le vœu d’être 10 à 20 ans plus jeune. Ensuite, demandez à être emmené sur la planète Yardrat pour apprendre tout ce qu’il a à apprendre. Téléportez-vous ensuite au Kaiosama suprême et demandez à l’aîné Kaioshin de libérer tout son potentiel. Après cela, il reste à parler avec Beerus pour être un candidat pour Dieu de la destruction. Entraînez-vous comme jamais auparavant pendant une décennie et atteignez la même puissance qu’un Super Saiyan Blue, attendez que Beerus démissionne pour que Krillin assume le rôle de Dieu de la destruction, et attendez quelques années de plus que Goku et Vegeta prennent le relais. plus âgée. Déjà à pied, Krillin deviendrait officiellement l’être le plus puissant de l’univers.

