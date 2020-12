Mis à jour le 15/12/2020 à 21:27

Il est toujours bon d’en savoir plus sur Dragon Ball… C’est une chose d’apprendre toute l’intrigue de l’anime ou du manga et une autre de connaître la langue namekian. Les adeptes de la création d’Akira Toriyama diffusent sur le Net une table avec les runes de base du langage Namek.

Le traducteur Herms98, connu dans la communauté de Dragon Ball pour ses contributions sur les réseaux sociaux, il a publié un tableau avec des mots Namekian qui sont entrés dans le magazine Daizenshuu 7.

L’un des détails intéressants de la langue namekian en Dragon Ball étaient les mots utilisés par Dende pour faire le vœu de sauver Piccolo sur Terre. Au lieu d’utiliser les runes pour “Piccolo”, Dende s’est tourné vers “Namek” et “Person”.

Quoi qu’il en soit, voici le tableau complet. Une dernière chose intéressante est de savoir comment le Namekian pour «était» et «n’était pas» sont la même chose, sauf retourné. pic.twitter.com/K0ebnrt08I – Todd Blankenship (@ Herms98) 10 décembre 2020

«La rune de Namek apparaît également pendant le dernier souhait de Dende, téléporter tout le monde de Namek à la Terre. Cette fois, la rune «personne» n’est pas suivie, donc apparemment elle ne fait référence qu’à la planète Namek elle-même et non à un Namekian », explique Herms98.

Jusqu’où Akira Toriyama pourrait-elle aller avec l’utilisation d’une nouvelle langue en Dragon Ball? Nous devrons attendre plus de détails comme celui-ci dans le futur du manga.

DRAGON BALL SUPER | Les mangas les plus populaires

Goku et Vegeta, protagoniste de Dragon Ball Super ont été laissés sur la liste. Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba, en japonais) est le manga le plus vendu de 2020, à tel point qu’il a surpassé des œuvres telles que One Piece. L’univers créé par Akira Toriyama, en revanche, brille par son absence dans le classement annuel.

La popularité de Demon Slayer est à son apogée au Japon, berceau de Dragon Ball Super et autres grandes franchises. Le film Demon Slayer: Mugen Train ou Infinity Train a été un succès dans le pays japonais. En seulement 10 jours, il a dépassé les 100 millions de dollars de collecte au box-office, surpassant la pièce Spirited Away, qui a atteint le même montant 25 jours après la première.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – 82 345 447 exemplaires Royaume – 8 251 058 exemplaires One Piece – 7 709 667 exemplaires Haikyu !! – 7 212 099 exemplaires Jujutsu Kaisen – 6 702 736 exemplaires.

