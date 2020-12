Mis à jour le 28/12/2020 17:48

Dragon Ball Super a un art unique. Bien que la franchise soit sur le marché depuis des années, les croquis originaux ont changé, tout comme les responsables de l’anime et du manga. Aujourd’hui, l’art de Toyotaro a donné le ton dans la dernière saga du manga … Mais si les choses étaient différentes avec un autre dessinateur?

En plus de Dragon Ball SuperOne-Punch One est l’un des anime les plus réussis au Japon, à tel point que les fans imaginent Goku selon les traits de Yusuke Murata, créateur de l’univers et de la société Saitama.

Le tweeter DarkHanz0 a publié un dessin de ce que Vegeta et Goku, les protagonistes de Dragon Ball Super, en tant que personnages de One-Punch Man. Le résultat est intéressant d’apprécier un visage plus réaliste dans le cas de Goku et plus sombre en ce qui concerne Vegeta.

Et si … Dragon Ball dessinait par Yusuke Murata pic.twitter.com/xCXKRH82PO – DarkHans0 (Commissions ouvertes) (@ DarkHans0) 12 décembre 2020

Les adeptes de Dragon Ball Super a salué le design publié par DarkHanz0. D’autres ont critiqué le style d’ombre, mais rien qui agace la légion de fans.

DRAGON BALL SUPER | Toyotaro

Épisode 67 de Dragon Ball Super présente Granola, un personnage mystérieux qui intervient dans une base pleine de copies d’Android 73. Tout semble indiquer qu’il veut utiliser l’armée des 73 à des fins sombres.

Compte tenu des attentes des lecteurs de Dragon Ball Super, Toyotaro a laissé tomber quelques commentaires sur le prochain arc dédié à Granola et à l’armée de 73 clones.

«Cette fois, il a fallu plus de temps pour réfléchir à ce que serait l’arc que le précédent, mais cela en valait la peine, et Toriyama-sensei a écrit le meilleur brouillon possible pour cela. Je ne peux rien dire sur le contenu pour le moment, mais j’espère que tout le monde est excité. Il y a beaucoup de «trucs» et de nouvelles révélations que nous allons réaliser. Nous allons le rendre plus excitant que jamais, alors veuillez nous donner votre soutien », a déclaré le répondant de Dragon Ball Super.

