Ça ne fait aucun doute que “Dragon Ball«Est une série fictive très éloignée de la réalité. Il existe différents univers, races, pouvoirs spéciaux et mondes après la mort que le protagoniste Goku a visité pendant les années les plus importantes de sa formation. Cependant, il n’était pas le seul.

Akira Toriyama a eu une relation très curieuse avec la mort de ses personnages dans la création de son manche et anime, laissant plus d’un protagoniste aller dans l’autre monde sans regrets. C’est parce qu’il a ajouté un mécanisme de résurrection avec le Dragon mythique Shen Long et les Sphères du Dragon.

Ces sphères ont réussi à invoquer la divinité pour réaliser un souhait, de sorte qu’aucun des protagonistes décédés n’est resté longtemps dans l’autre monde. Cependant, avec l’arrivée de “Dragon Ball Super«Et l’intégration de nouvelles divinités, c’est devenu plus difficile à maintenir au fil du temps, donc il n’y a plus eu de décès majeurs dans le programme.

Mais combien de fois les personnages principaux de “Dragon Ball“? Comment l’ont-ils fait et pourquoi? Si tu n’as pas une bonne mémoire Screenrant a préparé une liste de tous personnages principaux décédés dans l’un des programmes canon de la franchise.

COMBIEN DE FOIS LES PERSONNAGES PRINCIPAUX DE «DRAGON BALL» SONT-ILS MORTS?

10. Krillin – tué 3 fois

Bien que ce ne soit pas le premier décès majeur en “Dragon Ball», Krillin Il est le premier personnage principal à mourir au cours de la série. La première fois qu’il meurt, c’est à la fin de 22e Tenkaichi Budokai, où Tambourin le tue hors écran. Krillin passe le tout arc piccolo mort, environ deux jours.

Krillin est ensuite tué par Freeza dans Namek, mais parce que Sphères du Dragon de la terre ils l’ont déjà revécu une fois auparavant, Gohan il faut attendre 130 jours pour utiliser le Namek. La dernière fois que Krillin meurt dans la série originale était au milieu de l’arc Majin Buu, où Buu le tue et ressuscite avant la fin de la journée.

9. Maître Roshi – tué 2 fois

La mort de Roshi dans l’arc de Roi démon Piccolo indique que Krillin Il n’a pas été le seul tué et que d’autres personnages de la distribution principale sont en danger. Roshi perd sa vie en essayant de sceller Piccolo avec Mafuba. contrairement à Krillin, Roshi mourir juste pour un jour. Roshi ne meurt plus jusqu’à la fin de la série pendant le déchaînement de Majin Buu. Comme le reste du casting, Roshi Il n’est mort que depuis moins d’un jour dans ce cas.

8. Chaoz – tué 3 fois

Peu après Roshi sacrifiera sa vie pour arrêter Piccolo, Chaoz est prompt à couper le désir de Daimao avant qu’il ne soit abattu avec une explosion de Ki. Tenshinhan, qui observe tout ce qui se passe paralysé, utilise la mort de Chaoz comme motivation pour le reste de l’arc.

Comme Roshi, Chaozu Il n’est mort que pour un jour Chaoz mourir à nouveau à l’arc Saiyan, cette fois en se tuant pour voler vers Nappa. Comme Chaoz a été relancé avec le Sphères du Dragon de la Terre une fois auparavant, les acteurs principaux doivent utiliser ceux de Namek. Il reste mort pour 260 jours et 2 mois par les restrictions de ces zones. Chaoz mourir pour la dernière fois dans le arc buu, pendant moins d’une journée.

Goku s’est sacrifié en se téléportant avec Cell (Photo: Toei Animation)

7. Goku – tué 2 fois

Goku est tristement assassiné au début de arc saiyan, donnant sa vie dans la lutte contre Raditz. Pour de nombreux publics occidentaux, la mort de Goku était ce qui a commencé le récit épique de “Dragon Ball Z». Dans l’univers, Goku il meurt 28 novembre et le 3 novembre l’année prochaine pour se battre Nappa et Végéta. Plus tard, Goku sacrifie sa vie à la fin de Jeux de cellules, choisissant de rester mort pendant sept ans avant Rou kaioshin le ramener à la vie lors des événements de la Majin Buu.

6. Yamcha – tué 2 fois

Yamcha est la première victime de l’invasion Saiyan, est mort peu de temps après le combat avec un Saibaiman. En dépit de gagner la bataille avec une relative facilité, Yamcha est explosé par une attaque sournoise. Les Terriens sont obligés de se confronter immédiatement au fait qu’il ne s’agit pas d’un tournoi, et Végéta et Nappa ils sont ici pour le sang. Yamcha raviver à la fin de l’arc Freeza après que 130 jours et 2 mois, et est une autre victime du meurtre de masse de Majin Buu.

5. Tenshinhan – tué 2 fois

Tenshinhan est le dernier des terriens à mourir pendant le combat contre les Saiyan, perd sa main en combattant Nappa puis votre vie après avoir utilisé le Kikoho. Tenshinhan a une chance de ressusciter juste après Freeza est vaincu, mais cela laisserait Chaoz et Yamcha seul dans Kaio.

De manière inattendue, Tenshinhan cède sa place à Yamcha et reste avec Chaoz pendant 2 mois et 260 jours. Tenshinhan meurt également à la fin de l’arc de Majin Buumais pas pendant le massacre, survivre assez longtemps pour être détruit par le Buu pur. Dans ce cas, Tenshinhan Il n’est mort que depuis quelques minutes.

4. Piccolo – tué 3 fois

La première mort de Piccolo est l’un des plus importants de “Dragon Ball», Puisque sa vie est intrinsèquement liée aux deux Dieu Comme le Sphères du Dragon. Assassiné par Nappa, Piccolo il prend les deux avec lui. Cependant, contrairement au reste des Terriens, Piccolo Il n’est mort que depuis deux mois alors qu’il se rétablissait pour aider à lutter contre Freeza. À partir de là, Piccolo ne meurt plus jusqu’à la fin de l’arc Majin Buu où Buu pur fait exploser la planète. Comme Tenshinhan, Piccolo Il n’est mort que depuis quelques minutes.

Vegeta se sacrifie et est également mort dans “Dragon Ball” (Toei Animation)

3. Vegeta – tué 2 fois

Végéta triche la mort plusieurs fois dans le terre comme dans Namek, qui rend sa mort réelle aux mains de Freeza être encore plus choquant. S’il était clair que ce n’était pas le cas, Végéta J’ai vraiment cru que c’était le légendaire Super saiyan. Porté aux larmes, Végéta n’a pas d’autre choix que de mendier Goku se battre au nom de la race Saiyan et met Freeza à sa place.

Cependant, Végéta vous n’avez pas besoin de vous attarder longtemps dessus, car le Sphères du Dragon de la terre sont utilisés pour faire revivre tous ceux tués par Freeza Dans une demi-heure. Végéta mourir à nouveau au début de l’arc de Majin Buu, se sacrifiant pour essayer d’arrêter Gros buu. Alors que l’acte échoue, Végéta renaît deux jours plus tard.

2. Future Trunks – Tué 2 fois

La mort de Futurs troncs est la façon dont il a Cellule pour faire comprendre que personne ne sortira vivant. Malheureusement pour lui, Gohan est très fort avec sa manière de Super saiyan 2, tuer Cellule avec un Kamehameha d’une main. Futurs troncs renaît peu de temps après la défaite de Cellule, mourez jusqu’à 20 minutes. Les troncs petit meurt dans l’arc de Majin Buu quand Buu pur détruit la planète, mais est également ravivé quelques minutes plus tard.

1. Gohan – tué 3 fois

Gohan presque tout “Dragon BallSans mourir, mais est une autre victime de Buu pur détruire le terre. Tué à côté Piccolo, malles Et son frère Goten, Gohan est relancé quelques minutes plus tard pour apporter son Ki aile Dame Genki.

