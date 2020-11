Mis à jour le 20/11/2020 à 20:36

Kirby Morrow, un acteur canadien bien connu qui a exprimé Goku dans la version américaine du populaire anime “Dragon Ball Z”, est décédé à 47 ans. C’est son frère Casey, qui a publié la nouvelle dans des déclarations au portail de divertissement The Wrap.

«Ma mère et ma famille voulaient que tout le monde sache que Kirby est décédé hier. C’était une personne bénie et talentueuse qui a apporté de la joie à beaucoup, mais a également prospéré avec tout son amour et son amitié. Il a vécu pour cela et l’a nourri tous les jours », a-t-il dit dans son message sans donner plus de détails sur les causes de la mort.

Né dans la province canadienne de l’Alberta en 1973, Kirby Morrow a étudié à l’Université Mount Royal de Calgary, son travail comprend le ayant donné la voix à Cyclope dans la série “X-Men: Evolution” et Teru Mikami dans le doublage de la série d’animation japonaise “Death Note”. Les autres productions sur lesquelles il a travaillé sont “LEGO Star Wars”, “Ninja Turtles”, “LEGO Ninjago” et “Inuyasha”.

Il a également joué Tony Stark dans la mini-série «Ultimate Wolverine vs. Hulk and Eternals “et Hot Shot dans” Transformers: Cybertron “. Il avait des rôles récurrents en live-action sur Supergirl et Legion et Le capitaine Dave Kleinman est apparu dans huit épisodes de «Stargate: Atlantis», avant de réapparaître sur «Stargate Universe».

Dans les coulisses, Kirby Morros a écrit et réalisé le court métrage 2005 «La classique du lendemain de Noël “. Il était un participant régulier à diverses conventions où il a été invité à faire des présentations et a apprécié l’occasion de rencontrer ses fans en personne.

